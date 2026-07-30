"Fue una persona cálida y amable": murió un querido actor a los 80 años.

El mundo del espectáculo despide a una querida figura. El actor británico Tom Chadbon, reconocido por sus participaciones en series como Doctor Who y Game of Thrones, murió a los 80 años tras una breve enfermedad. La noticia fue confirmada por Fantom Events, empresa con la que colaboró durante años, que lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

Tom Chadbon desarrolló una carrera de casi cinco décadas en la televisión británica y se convirtió en un rostro habitual de numerosas producciones. Nacido en la ciudad inglesa de Luton, también tuvo una breve participación en Casino Royale (2006), la primera película de James Bond protagonizada por Daniel Craig.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Fantom Events, compañía dedicada a la organización de eventos y publicaciones vinculadas al entretenimiento, que informó que el actor murió el sábado luego de atravesar una corta enfermedad. "Siempre fue una persona cálida y amable con quien trabajar. Enviamos nuestras condolencias a su familia en este difícil momento", expresó la empresa.

"Fue una persona cálida y amable": murió un querido actor a los 80 años.

Sus papeles más recordados en Doctor Who y Game of Thrones

Uno de los trabajos más recordados de Chadbon fue su participación en Doctor Who. En 1979 interpretó al detective privado Duggan en el episodio City of Death, protagonizado por Tom Baker. Años más tarde regresó al universo de Doctor Who para interpretar a Merdeen en The Mysterious Planet, emitido en 1986.

Su última aparición en televisión llegó en 2017, cuando dio vida al Gran Septón Maynard en el episodio final de la séptima temporada de Game of Thrones.