Vuelve el TC: cuándo es la próxima carrera, en qué autódromo se corre y a qué hora

La espera terminó para los fanáticos del Turismo Carretera. Luego de la última presentación en Posadas, la categoría más importante del automovilismo argentino volverá a acelerar este fin de semana con la disputa de la novena fecha del campeonato 2026, que tendrá como escenario al Circuito San Juan Villicum, en Albardón.

La actividad se desarrollará entre el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, aunque el plato fuerte llegará el domingo con la final del tradicional Desafío de las Estrellas, una carrera especial que se convirtió en un clásico del calendario de la ACTC por su formato diferente al habitual.

A diferencia de una fecha convencional, en esta ocasión no habrá clasificación para ordenar la grilla ni series clasificatorias. Los lugares de partida se definirán mediante un sorteo previo, lo que iguala las posibilidades entre los pilotos y obliga a los equipos a apostar por estrategias distintas para intentar quedarse con la victoria.

La final está programada para el domingo 2 de agosto desde las 12:45, con una duración prevista de 66 vueltas o un máximo de 95 minutos. Además del sorteo de la grilla, los competidores deberán cumplir con una parada obligatoria en boxes, donde realizarán la recarga de combustible y el cambio de neumáticos establecidos por el reglamento, un factor que puede modificar por completo el desarrollo de la carrera.

El Circuito San Juan Villicum volverá a recibir al TC después de consolidarse como una de las plazas más importantes del calendario nacional. Su trazado combina rectas extensas con curvas de distinta velocidad, lo que favorece los sobrepasos y suele ofrecer competencias muy entretenidas. Además, el clima seco de la región y las altas temperaturas habituales para esta época también representan un desafío extra para el rendimiento de los neumáticos y la estrategia de cada equipo.

El cronograma para la categoría comenzará el sábado con los entrenamientos oficiales, donde los pilotos buscarán encontrar la mejor puesta a punto antes del sorteo que definirá el orden de largada. El domingo, toda la atención estará centrada en la final, que podría resultar determinante para quienes buscan sumar puntos importantes antes del cierre de la etapa regular.

Con el campeonato entrando en una etapa decisiva, cada unidad comienza a valer oro. Los pilotos que pelean por ingresar a la Copa de Oro intentarán aprovechar esta carrera especial para dar un golpe sobre la mesa, mientras que quienes ya ocupan los primeros lugares buscarán mantener la regularidad en un escenario donde cualquier detalle puede cambiar el resultado.

El Desafío de las Estrellas promete, una vez más, ofrecer un espectáculo distinto al habitual. Entre el azar del sorteo, las estrategias en boxes y la exigencia del circuito sanjuanino, el Turismo Carretera afrontará un fin de semana que puede marcar un antes y un después en la pelea por el campeonato 2026.