Así es la casa vintage de Emily Ratajkowski: las fotos

Emily Ratajkowski apostó por una decoración que fusiona piezas vintage con detalles contemporáneos en cada ambiente de su hogar.

La casa de Emily Ratajkowski se convirtió en una de las más comentadas entre los amantes del diseño de interiores. La modelo y empresaria mostró distintos rincones de su hogar en redes sociales, donde destacan los muebles vintage, las obras de arte y una decoración que combina elegancia y calidez.

Cómo es la decoración de la casa de Emily Ratajkowski

A través de las imágenes que comparte habitualmente en sus perfiles oficiales, Emily Ratajkowski dejó al descubierto algunos de los ambientes más destacados de su vivienda ubicada en Los Ángeles. El diseño interior refleja una estética ecléctica que combina elementos clásicos con tendencias contemporáneas.

Lejos de optar por un estilo minimalista, la modelo apostó por una cuidada selección de piezas decorativas que aportan personalidad a cada espacio. Muebles antiguos, textiles bohemios y objetos de diseño conviven en armonía dentro de una propuesta sofisticada y acogedora.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus seguidores es el equilibrio visual presente en todos los ambientes. La elección de colores neutros en paredes y mobiliario permite que los detalles decorativos se conviertan en los verdaderos protagonistas del hogar.

Los muebles vintage y las obras de arte que destacan en la vivienda

El sello distintivo de la casa de Emily Ratajkowski es la combinación de piezas vintage con obras de arte contemporáneo. Cada rincón exhibe una selección cuidadosamente pensada que refleja tanto sus intereses personales como su pasión por el diseño.

Entre los elementos más destacados se encuentran los muebles antiguos restaurados, las esculturas decorativas y los cuadros que aportan textura y profundidad visual a los ambientes. La presencia de libros y fotografías personales también suma un carácter íntimo a los espacios.

Las obras de arte, los libros y los objetos decorativos aportan carácter y exclusividad a la vivienda de la modelo.

Las alfombras de inspiración bohemia son otro de los recursos decorativos que aportan calidez y estilo. Sus colores y estampados complementan la estética general de la vivienda, logrando una mezcla entre lo moderno y lo clásico que actualmente marca tendencia en el diseño de interiores.

La propuesta decorativa evita la sobrecarga visual y apuesta por una distribución equilibrada de los elementos, característica que se convirtió en una fuente de inspiración para quienes siguen las publicaciones de la modelo.

La iluminación natural, uno de los grandes atractivos de la casa

La luminosidad es uno de los principales atributos del hogar de Emily Ratajkowski. Los amplios ventanales permiten el ingreso de abundante luz natural durante gran parte del día, lo que realza los materiales, las texturas y los colores presentes en cada ambiente.

Este recurso arquitectónico no solo aporta amplitud visual, sino que también potencia el estilo cálido y relajado que caracteriza la decoración de la vivienda. La conexión entre los espacios interiores y la luz exterior contribuye a crear una atmósfera acogedora y sofisticada.

La iluminación natural también favorece el protagonismo de las obras de arte y de los objetos decorativos, que adquieren mayor presencia dentro del conjunto. La elección de materiales nobles y tonos suaves complementa el efecto visual generado por la luz.

Los amplios ventanales permiten el ingreso de abundante luz natural, uno de los grandes protagonistas del diseño interior

El estilo de Emily Ratajkowski reflejado en su hogar

La casa de Emily Ratajkowski refleja gran parte de su identidad estética. La modelo trasladó al diseño de interiores la misma combinación entre elegancia y naturalidad que suele mostrar en sus apariciones públicas y producciones fotográficas.

Cada ambiente pone de manifiesto un interés por las piezas con historia y los objetos que aportan carácter a los espacios. La mezcla entre muebles vintage, arte contemporáneo y detalles bohemios logró posicionar su vivienda como un referente dentro de las tendencias decorativas actuales.

Las publicaciones compartidas en redes sociales continúan despertando el interés de miles de seguidores que encuentran inspiración en su estilo de vida y en las decisiones de diseño que convierten su hogar en un espacio único y personal.