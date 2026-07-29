Neuer apunta al retiro al terminar esta temporada: "Es muy probable"

Manuel Neuer comenzó a diagramar la recta final de una de las trayectorias más revolucionarias en la historia del fútbol moderno. El guardameta y capitán del Bayern Múnich confirmó que la temporada 2026-2027 será, con alta probabilidad, la última de su carrera profesional. El anuncio fue realizado desde la concentración del conjunto bávaro en Rottach-Egern, donde el equipo se prepara para afrontar las competiciones de la nueva campaña tras la renovación contractual que el arquero firmó en mayo pasado a los 40 años de edad.

El histórico número uno alemán explicó que la decisión de extender su vínculo por un año más —hasta mediados de 2027— demandó un profundo proceso de reflexión personal tras la finalización del último curso deportivo. "En el 85 % de los casos me habría retirado ya tras la temporada que acaba de terminar. Pero con este equipo y este 'staff' sigue siendo un placer. La estructura que tenemos en el club constituye ese 15 % que me decantó por seguir", reveló Neuer.

El palmarés de Neuer incluye una Copa del Mundo, dos Champions y 13 títulos de la Bundesliga.

Pese a la perspectiva del adiós, el golero remarcó que no afrontará los compromisos con nostalgia ni condicionamientos emocionales, asegurando que su objetivo central es mantener al Bayern en la disputa de todos los frentes. La decisión de prolongar su carrera un año más estuvo fundamentada en la convicción de que el plantel mantiene el nivel competitivo para pelear por la Liga de Campeones y los torneos domésticos.

La última temporada ofreció un escenario contrastante para el portero. Afectado por dolencias en el gemelo izquierdo entre febrero y mayo, Neuer resultó decisivo en el cruce de cuartos de final de Champions League ante el Real Madrid, aunque debió perderse la final de la Copa de Alemania por lesión en un año donde el Bayern conquistó el doblete de liga y copa local. "No voy a jugar cada partido diciéndome que quizás sea el último, me da igual si he jugado ya por última vez en un estadio u otro. Pero es muy probable que me retire al término de la temporada", enfatizó el capitán bávaro.

Un legado que transformó el puesto de arquero

El epílogo de su carrera en el club bávaro —al que llegó en 2011 procedente del Schalke 04— coincide también con el cierre de su etapa internacional, tras haber salido del retiro de la selección germana para disputar el Mundial 2026, donde Alemania quedó eliminada en la instancia de dieciseisavos de final.

Con un palmarés que incluye la Copa del Mundo de Brasil 2014, dos trofeos de la Liga de Campeones (2013 y 2020) y 13 títulos de la Bundesliga, Neuer se consolida como una figura de referencia absoluta en el fútbol global. Su estilo de juego adelantado, caracterizado por su capacidad para actuar como líbero y participar en la salida con los pies, redefinió los estándares metodológicos de la posición de arquero en el siglo XXI.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.