Mientras Jalil asegura que Catamarca "está creciendo", aumenta la morosidad y cae el empleo

Catamarca se posiciona como la provincia con el mayor indicador de caída ocupacional de todo el NOA. (Foto: El Esquiú).

En el marco del Día de la Pachamama, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se sumó a las copleras, vecinos y turistas para cumplir con los ritos ancestrales de ofrenda, agradecimiento y pedido de prosperidad para la provincia. Si bien el mandatario provincial aprovechó la ocasión para valorar el desarrollo del plan de infraestructura y señalar que "Catamarca está creciendo", la crisis marca una realidad asfixiante: se registra un derrumbe total de empleo privado y la morosidad está por las nubes.

En una jornada marcada por el respeto y la devoción popular a la Madre Tierra, el gobernador Jalil confirmó a El Esquiú que la meta es inaugurar la apertura de la ruta entre Fiambalá y Antofagasta de la Sierra el próximo 5 de octubre, en coincidencia con el Día del Camino.

Pese a los avances en obra pública, el entramado productivo y laboral del sector privado en territorio catamarqueño atraviesa un escenario crítico. Un reciente informe realizado por la consultora Politikon Chaco reveló que la provincia registró una pérdida neta de 4.806 empleos registrados en el sector privado bajo la medición desestacionalizada. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei y la reelección de Jalil, hubo un desplome del 12,3%, exponiendo una severa vulnerabilidad en el mercado de trabajo local.

El estudio evidencia un panorama fuertemente dispar entre las distintas provincias, donde la inmensa mayoría muestra retrocesos y solo dos logran mantener números positivos en comparación con noviembre de 2023. Se trata de Neuquén, que encabeza el crecimiento con un alza del 7,1%, y Río Negro, que registró una suba del 2,8% (3.092 puestos sumados).

Catamarca se posiciona como la provincia con el mayor indicador de caída ocupacional de todo el Noroeste Argentino (NOA). Su retroceso supera al de La Rioja, que acumula una baja del 10,5% (3.447 puestos menos), y al de Santiago del Estero, que sufrió un descenso del 8,2% (4.422 empleos perdidos).

Catamarca es la segunda provincia con más deudores del país

Entre abril y mayo de este año, Catamarca pasó del tercero al segundo puesto en el ranking de morosos de todo el país, con un 34,2% de deudores que arrastran entre 90 y 120 días de incumplimiento, solamente superada por San Juan, que registró un 35,2%.

No obstante, el registro del territorio catamarqueño tuvo una leve caída, ya que había sido de 36,1%, pero bajó 1,9 puntos porcentuales por los deudores incobrables: los bancos los sacan de sus balances, pese a que persiste la posibilidad de reclamar la deuda. A esto se suma que en la comparación entre mayo de 2025 y mayo 2026 los morosos irrecuperables de Catamarca casi se duplicaron: pasaron del 12,8 al 21,6% este año.

Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) en base a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en todo el país el 17,2% de los deudores son “irrecuperables”, es decir, tienen una deuda con un atraso de pago de un año o más (son catalogados como en ‘Situación 5’ para el BCRA). “Contemplando a todos los deudores morosos, en un año se sumaron 2,3 millones deudores morosos más”, precisó el informe.

El Norte y Cuyo son las regiones más afectadas. En San Juan, el 23,8% de los deudores totales son irrecuperables, seguida de Tucumán (23%), La Rioja y San Luis (21,7%) y Catamarca (21,6%). En general, en el Norte el peso de los irrecuperables sobre el total de deudores promedia el 20%, mientras que a nivel nacional se encuentra en el 17,2%, y hace un año era del 9,8%. En el caso de la provincia que gobierna Jalil, el registro actual implica una suba de 8,8 puntos porcentuales respecto de los 12,8% registrados en mayo de 2025.