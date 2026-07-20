Derrumbe total: el empleo privado en Catamarca se desplomó un 12,3% en dos años y lidera la caída en el NOA

El entramado productivo y laboral del sector privado en Catamarca atraviesa un escenario crítico. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei y la reelección del gobernador Raúl Jalil, la provincia registró una pérdida neta de 4.806 empleos registrados en el sector privado bajo la medición desestacionalizada. Un reciente informe realizado por la consultora Politikon Chaco reveló un desplome del 12,3%, exponiendo una severa vulnerabilidad en el mercado de trabajo local.

A nivel país, el empleo privado formal experimentó una contracción del 3,7% respecto a los valores de noviembre de 2023. Esto equivale a la pérdida de 235.419 puestos de trabajo acumulados en la era Milei, marcando el nivel de ocupación en este sector más bajo de los últimos cuatro años.

Al analizar la situación en el Noroeste Argentino (NOA), Catamarca se posiciona como la provincia con el mayor indicador de caída ocupacional de toda la región. Su retroceso supera al de La Rioja, que acumula una baja del 10,5% (3.447 puestos menos), y al de Santiago del Estero, que sufrió un descenso del 8,2% (4.422 empleos perdidos).

Con caídas de menor escala pero manteniendo la tendencia negativa, la región se completa con Salta, que registró una baja del 6,7% (8.538 trabajadores menos); Jujuy, con una contracción del 4,5% (2.676 puestos menos); y Tucumán, que mostró el impacto más leve dentro del NOA con un descenso del 1% (1.664 empleos perdidos).

El estudio evidencia un panorama fuertemente dispar entre las distintas provincias, donde la inmensa mayoría muestra retrocesos y solo dos logran mantener números positivos en comparación con noviembre de 2023. Se trata de Neuquén, que encabeza el crecimiento con un alza del 7,1% (10.176 empleos creados), y Río Negro, que registró una suba del 2,8% (3.092 puestos sumados). Por su parte, San Juan mostró un impacto marginal con una baja del 0,3%.

Catamarca registra una de las mayores tasas de morosidad del país en medio del discurso exportador de Jalil

Mientras el gobernador Jalil celebra "el aumento interanual de las exportaciones de Catamarca", un nuevo informe expone la falta de redistribución de la riqueza provincial a través de la crisis económica que atraviesan las familias de Catamarca. Según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la provincia se ubicó en el ranking de las jurisdicciones con mayor taza de morosidad familiar a nivel nacional en la que se alcanza un 20% de deuda en mayo del 2026.

"El incremento del 144,5%" que el mandatario celebró en sus redes sociales no alcanzó para que las familias de la provincias puedan dar respuesta a sus obligaciones financieras que día a días e complican aún más. Sin respuesta por parte de la gestión de Jalil, los trabajadores de la provincia se encuentran aún más expuestos por las políticas libertarias a nivel nacional y la omisión de acción por parte de mandatario provincial.

Estos datos fueron elaborados por la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central quien señaló el incremento de las dificultades de los argentinos para afrontar compromisos financieros, tanto en el sistema bancario como en los proveedores no financieros de crédito. Dentro del universo de deudores a nivel nacional, la mora bancaria se ubicó en 12,3% mientras que en las billeteras virtuales y otros proveedores no financiero trepó al 27,9%.

En este marco, se destaca una vez más el conflicto gremial que atraviesa su jurisdicción como es el conflicto docente que, pese haber acordado la paritaria con una fracción gremial, los trabajadores autoconvocados continúan rechazando la misma por su carácter insuficiente.