Mientras Jalil celebra "una provincia ordenada", un tercio de los catamarqueños no puede pagar sus deudas

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, celebra el equilibrio fiscal a costa del ajuste de los trabajadores: "Somos una provincia ordenada, sin deudas. Somos un proyecto político muy serio", aseguró. Sin embargo, un informe detalló que el 34,8% de los catamarqueños que tienen algún tipo de deuda registra mora tardía, es decir, acumula entre 90 y 120 días o más de atraso en el pago de sus obligaciones financieras.

Mientras docentes, estatales, trabajadores de Salud y otros sectores se encuentran asfixiados y endeudados por las políticas nacionales y provinciales, Jalil señaló que "la caída de la recaudación ha parado un poco y eso refleja la actividad económica".

La realidad marca que Catamarca se ubicó entre las provincias con mayores niveles de morosidad financiera de Argentina. El trabajo de la consultora Analytica evidencia una problemática que atraviesa a millones de argentinos, pero que golpea con mayor intensidad a las provincias del norte.

El informe señala que la morosidad no solo creció en los últimos meses, sino que presenta fuertes diferencias regionales vinculadas a los niveles de ingreso, el acceso al crédito formal y la situación económica de los hogares. En términos generales, el 26,9% de las personas que poseen algún crédito dentro del sistema financiero ampliado se encuentra en situación de mora tardía. Esto equivale a alrededor de 5,3 millones de argentinos que tienen dificultades para cumplir con sus pagos.

Pese a estos crudos datos, el mandatario provincial aseguró que la economía de Catamarca se está expandiendo, impulsada fundamentalmente por el dinamismo y la tracción de la explotación minera. "Indudablemente, hay sectores que están funcionando bien, como la minería, ganadería o agroindustria", dijo en declaraciones para el programa Mañana Central de Ancasti Streaming.

No obstante, lo que el oficialismo provincial vende como un modelo de éxito funciona como una condena disfrazada de crecimiento. Mientras el consumo interno se desploma a niveles históricos, el gobernador Jalil parece haber apostado todas sus fichas a esta sola carta.

Jalil celebró la designación de Santilli como jefe de Gabinete: "Esperemos"

El gobernador Jalil se mostró optimista con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete de la Nación. "Nosotros siempre hemos tenido un buen diálogo con Diego. Esperemos seguir teniendo la misma relación que hemos tenido hasta ahora", afirmó.

Consultado específicamente sobre si la llegada de Santilli podría traducirse en el retorno de los fondos para obras comprometidas por Nación, el mandatario provincial aseguró que la Provincia mantuvo trabajos de infraestructura para evitar su paralización. "Nosotros estamos reactivando las obras de infraestructura en el barrio 140 Viviendas en Valle Viejo. También el Puente del Pantanillo. Este mes vamos a terminar una escuela técnica en Santa María. Allí también nos estamos preparando para inaugurar el puente más largo del NOA", detalló.

Santilli sostuvo que el presidente Javier Milei le pidió que profundicen las reformas económicas y comentó que buscarán una reforma electoral. "Milei me pide seguir avanzando con las reformas y trabajar en el Gabinete. Hay que consolidar lo que se viene haciendo hasta ahora", afirmó durante una entrevista con Antonio Laje en A24.

El nuevo ministro coordinador llega en reemplazo de Manuel Adorni, quien renunció el sábado pasado acosado por denuncias de corrupción. Durante meses fue sostenido por el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, los escándalos que comenzaron con el viaje a Nueva York junto a su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial no pararon de crecer hasta incluir la compra de varios inmuebles y la acumulación de suntuosas compras y gastos corrientes que no condecían con el patrimonio y los ingresos del ahora exfuncionario.