FIFA favorece a Francia: le asignó a Suecia un estadio para entrenar que está siendo demolido

El estadio presenta un aspecto que poca relación tiene con la infraestructura de los demás recintos utilizados en el Mundial.

Algunas crónicas del Mundial 2026 exponen situaciones que son bastante particulares y que para los hinchas no pasan para nada desapercibidas. Una de ellas es la que tiene como protagonista a la Selección de Suecia, debido a que le toca entrenarse en un estadio que parece estar afectado por un fuerte temporal. Sin embargo, la respuesta que se desprende es otra y que generó cierta sorpresa.

En Texas, Estados Unidos, se encuentra la base del conjunto sueco donde preparar cada uno de los partidos que le toca afrontar en el Mundial, como también llevar a cabo su descanso. Las jornadas de ejercicio del plantel se llevan a cabo en las instalaciones del FC. Dallas de la MLS. "Lo único que pensé fue, ¿qué pasó? Hasta donde yo sabía, no había habido ninguna tormenta", expresó el jugador Besfort Zeneli en charla con el diario Aftonbladet.

Las imagenes difundidas por un video que la FIFA compartió en las redes sociales generan cierto asombro y esto provocó que salgan a dar una explicación pertinente desde el club estadounidense. El aspecto del estadio es producto de un proyecto de remodelación que comenzó en el 2025 y que se encuentra en marcha. Las obras fueron interrumpidas mientras el plantel de Suecia realiza sus trabajos para que no sufran ningún tipo de peligro y molestia que les impida concentrarse.

"Esa zona ha estado bloqueada desde antes de que Suecia empezara a usar el estadio como su base tras llegar a Estados Unidos a inicios de junio. La construcción no ha tenido ningún impacto en el campo de juego ni en las instalaciones que está utilizando el equipo en Frisco, Texas, a unos 30 millas al norte del centro de Dallas", expresa un fragmento de una nota de Los Angeles Times sobre este hecho que no pasó desapercibido.

“Forman parte de una demolición planificada y controlada dentro de una zona de construcción activa. El trabajo se realizó utilizando un método de demolición por arrastre y no implicó explosivos”, agregó Dallas FC. sobre el estado de las obras y cómo se lleva a cabo el proceso de remodelación mientras el conjunto sueco usa sus instalaciones.

Francia vs. Suecia en 16avos de final del Mundial 2026

En la parte superior del cuadro, es posible apreciar el duelo que se llevará a cabo entre Francia, que se clasificó como primero del grupo I, contra Suecia, que llegó a los 16avos de final por ser uno de los mejores terceros. Un encuentro que está programado para el martes 30 de junio a las 18 horas de Argentina.

En la previa, el historial expone que las dos selecciones se enfrentaron en ocho oportunidades y se registran cinco victorias para el equipo francés, mientras que el conjunto sueco se marchó ganador en dos ocasiones. De estas estadísticas, se desprende que no hay enfrentamiento en el marco de mundiales; por ende, se tratará del primero en este tipo de contexto.