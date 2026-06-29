Irak investigará fracaso en el Mundial y planteará una reestructuración tras retorno sin triunfos

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo I - Senegal contra Irak

Por Ashraf Hamed ​Atta

29 jun (Reuters) - El Comité Olímpico Iraquí anunció el lunes que iniciará una investigación sobre la decepcionante ‌actuación de la selección ‌nacional en el Mundial y que definirá medidas para evitar que se repitan resultados tan malos en futuros torneos.

La primera participación de Irak en la fase final en 40 años supuso una dura lección, ya que el equipo perdió los tres partidos ​de la fase ⁠de grupos en uno de los emparejamientos más ‌difíciles, junto a la excampeona Francia, Noruega ⁠y la potente selección africana ⁠de Senegal.

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La magnitud del reto quedó patente cuando Irak quedó eliminado del torneo sin sumar ningún punto y encajando ⁠12 goles, lo que puso de manifiesto ​la diferencia con respecto a las ‌naciones futbolísticas más consolidadas.

El presidente ‌del Comité Olímpico Iraquí, Aqeel Muftin, afirmó que ⁠se celebrará una reunión con los responsables de la Federación Iraquí de Fútbol para evaluar las causas del mal rendimiento y trazar un plan de ​mejora.

"Celebraremos una ‌reunión con los responsables de la Federación Iraquí de Fútbol para examinar las razones del descenso en los resultados del equipo en el Mundial y desarrollar una estrategia para su ⁠mejora", declaró Muftin a la Agencia de Noticias Iraquí, añadiendo que "todo el mundo está entristecido" por el resultado.

Afirmó que las conversaciones tras el regreso del equipo se centrarán en garantizar que este revés no se repita, con una hoja de ruta exhaustiva que abarque el corto, ‌medio y largo plazo para identificar los puntos débiles y subsanarlos.

Muftin añadió que la revisión correrá a cargo de comités especializados encargados de encontrar soluciones al bajo nivel de la liga nacional y de las selecciones, y ‌de sentar las bases para un progreso sostenido. "Esto requiere el esfuerzo conjunto de todos", afirmó.

Subrayó que la responsabilidad de ‌reconstruir el ⁠equipo va más allá de cualquier organismo concreto. "La selección nacional no pertenece al Comité ​Olímpico, a la federación ni al Gobierno: pertenece a la nación, y todos somos responsables de apoyarla y garantizar su éxito", comentó.

(Editado en español por Carlos Serrano)