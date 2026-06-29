Es el pueblo del "millón de árboles" y convirtieron el otoño en una actividad comunitaria: cómo es la iniciativa "las hojas no son basura".

Mientras todo parece ser solamente tecnologías de avanzada, herramientas que reemplazan la mano de obra del hombre y desconocimiento de la necesidad de cuidar la naturaleza, hay localidades en la Provincia de Buenos Aires que apuestan cada vez más a resaltar lo sano y natural.

No podía ser en otro lugar que en Cazón, el Pueblo del Millón de Árboles, ubicado en Saladillo a 180 km de Capital Federal, donde se realizarán programas destinados a sentir, vivenciar, cuidar, proteger, valorar y disfrutar del ambiente". A veces es tan sencillo hacerlo como educar a todos en relación a cómo manejar un recurso que antes era considerado basura y ya no lo es.

Es el pueblo del "millón de árboles" y convirtieron el otoño en una actividad comunitaria: cómo es la iniciativa "las hojas no son basura".

Al llegar el otoño se suscita en la localidad la problemática de qué hacer con las hojas desprendidas por los miles de árboles que dan a Cazón su impronta diferencial dentro de la gran cantidad de pueblos rurales bonaerenses. Durante muchos años, la solución era barrer, juntarlas y quemarlas.

Cómo es el programa "Las hojas no son basura" que impulsa a la actividad comunitaria

“Las hojas no son basura” es uno de los programas en los cuales se comenzó a trabajar en este camino de Cazón, que avanza hacia un modelo de Pueblo Sustentable con esta y otras iniciativas que muestran una comunidad preocupada por el cuidado del ambiente y con vocación innovadora.

Con un fuerte compromiso comunitario y una visión orientada al futuro, desde hace un tiempo se vienen impulsando proyectos que promueven el cuidado del ambiente, la participación ciudadana y el desarrollo responsable, a partir del trabajo conjunto de vecinos e instituciones, reflejado en diversas acciones comunitarias que fortalecen el vínculo con el entorno natural y fomentan una cultura de sostenibilidad.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el proyecto de compostaje comunitario, que promueve la separación y reutilización de residuos orgánicos para transformarlos en un recurso valioso para la tierra, contribuyendo a la reducción de residuos y a la educación ambiental. Bajo el lema “Las hojas no son basura”, se promueve la realización de compost, reciclando los residuos orgánicos que se generan en los comedores escolares. Allí, el personal auxiliar separa el material orgánico de las cocinas y los estudiantes lo trasladan a las composteras institucionales, para luego utilizar el compost maduro en las huertas, en la producción de plantines, forestación, etc.

Es el pueblo del "millón de árboles" y convirtieron el otoño en una actividad comunitaria: cómo es la iniciativa "las hojas no son basura".

Se suma a esta propuesta el desarrollo del Parque de Energía Solar, una inversión estratégica en energías renovables que ya se encuentra en funcionamiento y que continuará creciendo con la construcción de una nueva etapa, reafirmando el compromiso de la comunidad con una matriz energética más limpia y sostenible.

Ya hace un tiempo que viene creciendo el proyecto Pasturas de Cazón, un emprendimiento agroindustrial lácteo sustentable, que integra producción primaria, industrialización y compromiso ambiental en un modelo innovador de turismo rural. Se construyeron un tambo modelo y una fábrica con tecnología de punta, cubriendo de manera integral el ciclo productivo bajo una base agroecológica. El compromiso ambiental se refleja en la instalación de paneles y termotanques solares, la recuperación de agua de lluvia y el tratamiento responsable de efluentes, prácticas que consolidan un modelo productivo sostenible y alineado con los estándares de calidad turística.

Mediante la utilización de tecnología de avanzada, el desarrollo industrial, la elaboración responsable, la innovación, el cuidado animal y el respeto por la naturaleza y sus ciclos, se busca generar un entorno que combina producción agroindustrial con valores de sustentabilidad y responsabilidad social.

Toda esta construcción colectiva posiciona a Cazón como un ejemplo de cómo las pequeñas comunidades pueden liderar procesos de transformación ambiental con impacto positivo en el presente y en las futuras generaciones. Los propios habitantes del territorio construyen día a día una forma diferente de habitar el territorio, donde la sustentabilidad es una decisión compartida por toda la comunidad.