Con Jalil al poder, tres de cada diez personas en Catamarca no pueden pagar sus deudas: todos los detalles

Catamarca se ubicó entre las provincias con mayores niveles de morosidad financiera de Argentina. Según un informe de la consultora Analytica, el 34,8% de los catamarqueños que tienen algún tipo de deuda registra mora tardía, es decir, acumula entre 90 y 120 días o más de atraso en el pago de sus obligaciones financieras.

El escenario refleja una problemática que atraviesa a millones de argentinos, pero que golpea con mayor intensidad a las provincias del norte. El informe señala que la morosidad no solo creció en los últimos meses, sino que presenta fuertes diferencias regionales vinculadas a los niveles de ingreso, el acceso al crédito formal y la situación económica de los hogares.

En términos generales, el 26,9% de las personas que poseen algún crédito dentro del sistema financiero ampliado se encuentra en situación de mora tardía. Esto equivale a alrededor de 5,3 millones de argentinos que tienen dificultades para cumplir con sus pagos.

El estudio indica que actualmente existen 19,8 millones de personas con algún crédito activo. De ese total, 14,3 millones mantienen deudas con entidades bancarias, mientras que otras 5,5 millones acceden exclusivamente a financiamiento por fuera del circuito bancario tradicional, como fintech, mutuales, cooperativas, casas de electrodomésticos o fideicomisos financieros.

Jalil respaldó el rumbo económico de Milei

Mientras docentes, estatales, trabajadores de Salud y otros sectores se encuentran asfixiados y endeudados por el ajuste, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, expuso su visión optimista sobre el devenir financiero del país y respaldó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. El mandatario provincial señaló que “casi todas las provincias tienen superávit fiscal” y todos los gobernadores deben trabajar para seguir bajando impuestos y volverse más competitivos.

Además, celebró el "interés" de los Estados Unidos para invertir en la Argentina tras el acercamiento de Milei con el gobierno de Donald Trump. “Antes miraba y especulaba, y ahora tiene una mirada distinta. Y eso es bueno para Catamarca”, planteó Jalil en el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). En ese sentido, aclaró que las concesiones para la explotación minera son privadas y ahora los empresarios norteamericanos se muestran dispuestos a invertir en ese tipo de iniciativas.

Al analizar la realidad de su propio territorio, el mandatario provincial aseguró de forma categórica que la economía de Catamarca se está expandiendo, impulsada fundamentalmente por el dinamismo y la tracción de la explotación minera. Esta actividad se consolida como el eje central de los recursos y la proyección internacional de la provincia.

Sin embargo, lo que el oficialismo provincial vende como un modelo de éxito funciona como una condena disfrazada de crecimiento. Mientras el consumo interno se desploma a niveles históricos, el gobernador Jalil parece haber apostado todas sus fichas a esta sola carta.

Jalil volvió a encender la discusión al asegurar que "no es una maldición la minería para los catamarqueños", sino "una gran oportunidad”. Las declaraciones del mandatario se dieron en el marco de una defensa explícita del crecimiento del sector y de las inversiones financiadas con recursos mineros en distintas localidades del interior provincial. “La minería nos va a ayudar y nos está ayudando a cambiar la matriz económica”, aseguró de acuerdo a lo detallado por Ecosistema Sustentable.