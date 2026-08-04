El gobernador Passalacqua renunció al partido Encuentro Misionero y rompe con Rovira

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, presentó este lunes su renuncia formal a la afiliación política al partido Encuentro Misionero (ex Concordia Social), en un nuevo episodio de la creciente tensión interna que atraviesa al oficialismo provincial liderado por Carlos Rovira.

La presentación fue realizada ante la Secretaría Electoral del Distrito Misiones, según consta en un formulario de la Cámara Nacional Electoral fechado este 3 de agosto y sellado a las 10:15, en el que Passalacqua manifiesta su decisión de renunciar a esa afiliación partidaria. El documento señala expresamente: “Renuncio a cualquier afiliación política que registre a la fecha. En particular al Partido Encuentro Misionero (ex Concordia Social)”.

La decisión se conoce en momentos de fuertes diferencias dentro del oficialismo misionero, especialmente a raíz del debate en el Senado por el proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional.

La interna quedó expuesta luego de que trascendiera que Passalacqua pretendía que los representantes misioneros rechazaran la iniciativa, mientras que los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, identificados con el liderazgo político de Rovira, quedaron en el centro de las negociaciones parlamentarias, informó la agencia Noticias Argentinas.

Ley de Tierras: el proyecto de Neuquen

En paralelo, y a días del tratamiento del proyecto en el Senado, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó un proyecto de ley para modificar la normativa provincial sobre tierras fiscales y establecer que el acceso tenga como prioridad a los neuquinos y argentinos. No obstante, la senadora neuquina Julieta Corroza dio quórum para debatir la reforma de la Ley de Tierras en julio y el Gobierno nacional la cuenta entre los votos favorables de cara a la sesión del próximo jueves.

Al igual que ocurrió en Tierra del Fuego y la provincia de Buenos Aires, Figueroa anunció en su cuenta de X la iniciativa que busca que la "ierra de la provincia del Neuquén esté al servicio de los neuquinos". "Queremos que sea prioritariamente para neuquinos y argentinos con arraigo y vinculación efectiva con nuestra provincia, para impulsar nuestra producción, turismo, empleo y desarrollo sostenible", expresó.