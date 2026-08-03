Trump dice que las negociaciones con Irán tendrán lugar el lunes sin fijar plazos para un acuerdo

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala con el dedo mientras aborda el Air Force One en el aeropuerto municipal de Morristown, en Morristown, Nueva Jersey, Estados Unidos

Por Steve Holland, Menna AlaaElDin y Yasmine ​Ghania

A BORDO DEL AIR FORCE ONE/EL CAIRO, 3 ago (Reuters) - El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que las conversaciones con Irán tendrán lugar el lunes, pero no quiso fijar un plazo para alcanzar un ‌acuerdo.

El mandatario estadounidense indicó anteriormente que había ‌suspendido un ataque inminente con la esperanza de llegar rápidamente a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y superar el estancamiento en el diálogo sobre las capacidades nucleares de Teherán.

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Trump había dicho el sábado por la noche en su plataforma Truth Social que Irán y otros países de Oriente Medio habían solicitado tiempo para cerrar un acuerdo que condujera a la "reapertura inmediata, completa y total" del estrecho y al "fin de la amenaza nuclear iraní", pero que Teherán debía "alcanzar rápidamente un ACUERDO".

A su regreso a Washington tras pasar el fin de semana en Nueva Jersey, ​Trump dijo el domingo a los ⁠periodistas que las negociaciones comenzarían el lunes por la tarde, pero no dio detalles sobre dónde tendrían lugar ‌ni quiénes participarían en ellas.

Cuando se le preguntó si había un plazo límite para que ⁠Irán llegara a un acuerdo, Trump se negó a responder. "¿Prefiero llegar ⁠a un acuerdo? No quiero matar a gente, porque muere gente, muere mucha gente, y no queremos eso", respondió Trump.

Trump ha proferido repetidamente amenazas de que intensificaría la guerra contra Irán que inició junto con Israel a finales ⁠de febrero, solo para dar más tiempo a las negociaciones, que hasta ahora no han conducido a ​un acuerdo integral.

La aparente distensión de Trump, tras días de amenazas de nuevos ‌ataques por ambas partes, supuso un nuevo giro en ‌la guerra. Los ataques se han extendido por todo el golfo Pérsico hasta el mar Rojo e incluso ⁠han alcanzado una instalación en el Mediterráneo, en Egipto.

Irán ha cerrado en gran medida el estrecho de Ormuz, por donde circulaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo antes del inicio de la guerra, lo que ha provocado un aumento de los precios de la energía y ha avivado la inflación.

El presidente de ​EEUU ha argumentado que ‌su objetivo declarado de impedir que Irán se haga con armas nucleares justifica el aumento de los costos del combustible a corto plazo, pero las dificultades económicas le han sometido a presión política para que encuentre una forma de poner fin al conflicto.

Los precios del petróleo bajaban más de un 4% en las primeras operaciones del lunes.

DIPLOMACIA IRANÍ

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, mantuvo ⁠conversaciones telefónicas con su homólogo saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, y con el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, para discutir los esfuerzos diplomáticos, según informaron el domingo medios estatales iraníes.

La agencia oficial de noticias iraní IRNA había informado anteriormente de que las negociaciones entre Teherán y Omán sobre el estrecho de Ormuz se encontraban en su fase final, según comentarios del ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi.

El portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, dijo que las negociaciones se centraban en acordar una nueva ruta a través del estrecho, y añadió que ello "no tiene nada que ver con la apertura o ‌el cierre del estrecho de Ormuz. Ese es un debate aparte".

El mes pasado, Irán rechazó públicamente una propuesta de Omán, respaldada por los Estados del golfo Pérsico, para gestionar el estrecho que comparten. Fuentes familiarizadas con el asunto habían declarado a Reuters que el plan incluía el cobro de tasas voluntarias por el uso del estrecho.

Eli Cohen, ministro de Energía de Israel y miembro del gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu, afirmó que existía una estrecha coordinación en ‌materia de seguridad e inteligencia entre Israel y EEUU sobre todo lo que ocurre en la región.

Sin embargo, añadió: "Con o sin acuerdo, e independientemente de cualquier compromiso externo, si Irán intenta reactivar su programa nuclear o impulsar su industria de misiles balísticos, ‌estaremos allí. Tomaremos medidas y ⁠atacaremos".

Trump y Netanyahu se reunieron el martes en Washington, y un funcionario israelí afirmó que habían explorado todas las vías posibles para frenar el programa nuclear de Irán, incluidas la diplomacia, ​la presión económica y el uso de la fuerza. Teherán niega que esté tratando de obtener un arma nuclear.

Con información de Reuters