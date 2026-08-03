Turismo Carretera: el fuerte cruce entre dos protagonistas del Desafío de las Estrellas en San Juan

Se disputó la novena fecha del campeonato en San Juan.

Este domingo se disputó la novena fecha del campeonato del Turismo Carretera en el San Juan Villicum, donde se llevó a cabo el Desafío de las Estrellas, la segunda fecha especial de la temporada. La carrera inició con Sebastián Abella en la delantera, pero Marcos Castro le arrebató el liderato en uno de los reinicios que tuvo la jornada en el circuito sanjuanino, donde Tobías Martínez se hizo con la victoria.

El piloto local lideró a partir del giro 43 después de que Juan Tomás Catalán Magni se haya ido a boxes para la recarga de combustible, pero la carrera dio un giro hacia las últimas vueltas, cuando el cronómetro inició la cuenta regresiva. Y es que ante las interrupciones que hubo por el coche de seguridad, los comisarios decidieron hacer que la carrera se termine por tiempo al estar acercándose al límite establecido.

Fue durante esa cuenta regresiva cuando se dio un incidente entre Nicolás Bonelli (Hnos. Álvarez Competición) y Augusto Carinelli (Guri Martínez Competición), quienes se vieron forzados a abandonar debido a un toque entre los dos Ford Mustang Mach I. De hecho, la imagen fue captada por la transmisión oficial de Canal 9, donde se pudo apreciar cómo ambos pilotos querían acercarse mientras se increpaban y los operarios de seguridad intentaban frenarlos.

A pesar del desencuentro a un costado de la pista, finalmente cada uno se fue por su lado y no hubo mayores incidentes cuando todavía quedaban poco más de seis minutos en el cronómetro. Poco tiempo después, quienes todavía continuaban en pista terminaron por cruzar la línea de meta, con Martínez a la cabeza, aunque se encuentra bajo investigación por haber superado los límites de pista y podría llegar a recibir una sanción.

Por otra parte, Juan Pablo Gianini terminó segundo delante de Germán Todino, que cerró el podio con el tercer lugar. Ahora bien, al igual que el piloto de RUS Med Team, Gianini también está bajo investigación por un toque, por lo que en caso de que ambos sean castigados, el triunfo quedará en manos de Todino, que todavía no ganó en la temporada y marcha en el puesto 23 de la tabla a una fecha del cierre de la fase regular.

Así quedó el podio en el Desafío de las Estrellas.

¿Cuándo es la siguiente carrera?

Finalizada la acción en San Juan, la próxima fecha del campeonato de TC será en el Autódromo Ciudad de Paraná, Entre Ríos, donde se realizará el cierre de la fase regular de la temporada. La cita será el próximo 23 de agosto, día que se terminará de definir a los 12 clasificados a la Copa de Oro, que se realizará en San Luis, San Nicolás, Rosario, Río Cuarto y La Plata.