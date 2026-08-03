La advertencia de Flavio Briatore sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine: “No es mi prioridad”

Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

A pesar de haber tenido un notable rendimiento en la temporada, puntuando en seis de las once fechas disputadas, lo cierto es que Franco Colapinto todavía no tiene garantizada su continuidad en la Fórmula 1 para 2027. De hecho, Steve Nielsen había dicho semanas atrás que todavía tenía otras alternativas para el segundo asiento de Alpine y que el pilarense debía demostrar que era merecedor del asiento en base a la regularidad de sus resultados.

Por fuera de esto, lo cierto es que los resultados del piloto argentino vaticinaban la posibilidad de una renovación durante el receso por el verano europeo, que inició después del GP de Hungría y continuará hasta la segunda mitad de agosto. Ahora bien, Flavio Briatore no parece pensar que este sea el momento ideal para preocuparse con respecto al futuro de sus pilotos, algo sobre lo que habló en una reciente entrevista con The Race.

Este fin de semana, el medio británico publicó una serie de declaraciones del asesor de Alpine, que enfatizó que quiere poner el foco en la mejora de rendimiento del A526 para cumplir con el objetivo de terminar el año como líder de la zona media. Y es que el equipo galo viene de perder el quinto lugar de la tabla con Racing Bulls tras el GP de Hungría, por lo que todo el receso se centrará en encontrar la forma de recuperar la posición y vencer al equipo de Faenza.

De ahí que el empresario italiano no quiera preocuparse por renovar a Franco ahora mismo, aunque reconoció que ha tenido una evolución favorable desde su llegada al equipo en 2025. “Es su primera experiencia, su primer año en la Fórmula 1. Y del año pasado a este año, está mejorando al 100%. No sabes cómo evoluciona un piloto joven. Veamos qué nos depara el futuro, pero de momento, la verdad, el piloto no es mi prioridad”, afirmó Briatore.

No obstante, “Il Padrino” aprovechó para referirse a los grandes nombres que han sonado en las últimas semanas para reforzar al equipo, tal como sucedió con Fernando Alonso. Si bien es un nombre que suena atractivo para el asesor, lo cierto es que prefiere confiar en su dupla actual: “Claro, en el momento en que necesitas a los grandes, las dos décimas marcan la diferencia, pero ¿por qué no Pierre? ¿Por qué no el piloto que ya tenemos?”.

El argentina suma 19 puntos en la temporada.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Hungría, la Fórmula 1 ingresará en el receso veraniego antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Zandvoort el próximo mes. Allí se desarrollará el Gran Premio de Países Bajos por la decimosegunda fecha entre el 21 y 23 de agosto bajo el formato sprint.