OPEP acuerda aumento de producción de crudo en septiembre, finaliza retiro de recortes voluntarios

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas pasan junto a una instalación que representa un barril de petróleo con el logotipo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Bakú

Por Olesya Astakhova, Ahmad Ghaddar ​y Alex Lawler

LONDRES, 2 ago (Reuters) - La OPEP+ aprobó el domingo un aumento de la cuota de producción de petróleo de unos 188.000 ‌barriles al día a partir de ‌septiembre, informó el grupo de productores, en una medida que completa la retirada de una ronda de recortes voluntarios de producción.

Debido a las interrupciones en las exportaciones procedentes del golfo Pérsico, Rusia y Kazajistán, provocadas por los conflictos en Irán y Ucrania, las sucesivas subidas mensuales de la OPEP+ durante la mayor parte de este año se han quedado en gran medida en ​el papel, con escaso ⁠impacto en el mercado.

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El aumento de septiembre acordado por los miembros principales ‌de la OPEP+ —Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y ⁠Omán— pone fin a la retirada gradual ⁠de un recorte de suministro de 1,65 millones de barriles diarios acordado originalmente en 2023, cuando el grupo aún contaba con los Emiratos Árabes Unidos, que ⁠abandonaron la OPEP en mayo.

Aunque fuentes de la OPEP+ afirmaron antes ​de la reunión que el grupo probablemente suspendería los ‌aumentos de producción para el cuarto ‌trimestre, su comunicado no hizo referencia alguna a lo que podría acordarse ⁠para los últimos tres meses de 2026.

Una pausa sigue siendo una opción viable, según Jorge León, analista de Rystad.

"La OPEP+ ha terminado de revertir sus recortes voluntarios. El próximo reto es gestionar el excedente que podría surgir a ​medida que ‌se normalicen los flujos de exportación", señaló.

"Una vez completada la campaña de recuperación, la OPEP+ tiene pocos incentivos para precipitarse a introducir nuevos cambios en la oferta. Nuestra hipótesis de base es una pausa en el cuarto trimestre, mientras el grupo se prepara para ⁠las negociaciones sobre las cuotas de 2027".

OPEP REVISA SU CAPACIDAD ANTES DE FIJAR CUOTAS PARA 2027

Ahora que se ha acordado el aumento de la producción de septiembre, la OPEP+ sigue manteniendo en vigor una ronda más de recortes de producción que se aplica a la mayoría de los miembros del grupo. Esos recortes, de aproximadamente 2 millones de barriles diarios, se remontan a 2022 y está previsto que ‌se mantengan hasta finales de este año.

La OPEP+ está llevando a cabo una revisión de la capacidad de producción de petróleo de sus miembros, que se utilizará para establecer las bases de referencia de producción de 2027 a partir de las cuales se fijarán las cuotas.

Se enfrenta a unas negociaciones potencialmente difíciles sobre ‌las nuevas cuotas de producción, ya que algunos miembros, entre ellos Irak, presionan para obtener cuotas individuales más elevadas que reflejen su mayor capacidad.

La OPEP+ está formada por ‌21 miembros, entre ⁠los que se incluyen la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y otros aliados.

En los últimos años, solo los siete ​países —y los Emiratos Árabes Unidos hasta su salida— han participado en la gestión mensual de la producción.

Con información de Reuters