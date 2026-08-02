Elecciones en Santiago del Estero: el Frente Cívico de Zamora se impone en Capital y La Banda

El Frente Cívico por Santiago, que conduce Gerardo Zamora, se impone en las elecciones municipales de Santiago del Estero este domingo 2 de agosto. De acuerdo a los primeros resultados del escrutinio, el oficialismo gana en los dos principales distritos de la provincia: Capital y La Banda.

En detalle, Mario Benavente se posiciona como el candidato más votado con una amplia ventaja por encima de sus candidatos en la Capital. Mientras que en La Banda también pisa fuerte el Frente Cívico de la mano de Llamil Abdala, quien se quedaría con la intendencia.

"Estamos recibiendo los primeros datos, los cuales esperamos que sean consistentes en la próxima hora y media para poder transmitir algo con mayor certeza, pero los dirigentes que estuvieron en las escuelas llegan con muy buenas sensaciones", manifestó Abdala en diálogo con La Banda Diario.

Se espera que los resultados comiencen a conocerse después de las 21 hs

Los primeros resultados arrojan una ventaja para el frente de Zamora, pero todavía resta conocer gran parte del escrutinio en las 26 ciudades de la provincia. La concurrencia a las urnas fue mayor al 70% en la mayor parte de localidades de la provincia, con una amplia participación ciudadana.

Si bien se renuevan intendentes y concejales, los comicios de este domingo 2 de agosto son un testeo de lo que pasa a nivel país: desde Casa Rosada tendrán puesta la mirada para ver hasta dónde el presidente Javier Milei conserva el acompañamiento de la ciudadanía, ya que se trata de una de las pocas elecciones del año.