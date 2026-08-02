El modelo de Milei: en junio volvieron a caer todos los sectores, salvo el agro

Tal como ocurrió en la mayor parte del semestre pasado, los indicadores de la actividad económica registraron en junio una caída interanual generalizada en casi todos los rubros, con casi la única excepción del agro.

Así lo mostraron los datos relevados por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc). El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) retrocedió 0,5% frente al mismo mes de 2025, según el informe elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe.

Casi el único dato positivo fue el avance mensual de las labores agrícolas, que creció 14,3% interanual, impulsado por la buena producción de maíz y el sólido progreso de la cosecha de soja. El indicador del sector también aumentó 4,1% respecto de mayo y, de acuerdo con el reporte, continúa superando mes a mes sus registros históricos.

Las caída de los indicadores de la actividad económica

En el resto de los sectores predominó el retroceso. La producción industrial cayó 1,1% interanual y acumuló su segundo descenso mensual consecutivo, con bajas o estancamiento en la mayoría de las ramas durante los últimos dos meses.

La construcción, en tanto, se contrajo 2,2% frente a junio del año pasado y cayó 3,6% respecto de mayo, con lo que recortó casi toda la recuperación registrada al comienzo de 2026.

Las ventas minoristas permanecieron 2,2% por debajo del nivel de un año atrás, pese a que acumularon tres meses consecutivos de mejora mensual. El informe destacó repuntes recientes en supermercados y autoservicios mayoristas, aunque señaló que esas categorías vinculadas al consumo masivo siguen entre las más rezagadas respecto de su desempeño histórico.

Las importaciones totales de bienes disminuyeron 1,4% interanual, mientras que los patentamientos de vehículos nuevos mostraron la mayor caída de la tabla, con un retroceso del 15,3%. La recaudación nacional total bajó 4,9% frente a junio de 2025 y volvió a caer en la comparación mensual, borrando la leve recuperación de los meses anteriores.

El deterioro también alcanzó al mercado laboral: la cantidad de asalariados privados registrados disminuyó 1,9% interanual y los salarios brutos del sector privado formal cayó 1,5%. La única otra serie con variación anual positiva fue la tasa de entrada al mercado laboral, que subió 6,4%, aunque llevaba dos meses consecutivos de leve descenso mensual.

Asimismo, respecto a la variación intermensual, en junio sólo cuatro de los diez componentes del ICA-ARG tuvieron una variación positiva. El organismo señaló que las caídas de la industria, la construcción y la recaudación explicaron buena parte del resultado negativo, y que el crecimiento agrícola no alcanzó a compensarlas.