Un ciudadano argentino fue detenido por el asesinato de una ciudadana húngara de 45 años en la localidad de Benahavís, provincia de Málaga, en España. La víctima, identificada como Melinda Persotzi, de 45 años, fue hallada sin vida el martes 21 de julio en la urbanización Los Arqueros.

El arresto del argentino, Daniel "Loli" Briglia, tuvo lugar el último viernes 31 y había intentado degollarse durante el proceso, según informó la agencia de noticias EFE. El sospechoso fue capturado en la localidad de Istán, a unos 30 kilómetros del lugar del asesinato. En las últimas horas se conocieron detalles de su vida privada.

La mujer estaba tendida sobre un charco de sangre y con un corte en el cuello, según precisó el diario Sur de España. Las autoridades recibieron una alerta poco antes de las 10 de la mañana, cuando vecinos escucharon un grito y vieron al sospechoso huir rápidamente en un vehículo.

Hasta el momento no se conocieron los detalles de la autopsia a cargo del Instituto de Medicina Legal de Málaga. Según trascendió, el sospechoso habría usado un cúter contra Melinda.

¿Quién es Daniel "Loli" Briglia?

Los primeros datos que se conocieron de la investigación es que el detenido vivía hace dos meses en Benahavís y fue compañero de piso de la víctima. Durante la pandemia, ambos tuvieron una relación y la víctima le había alquilado una habitación en su casa.

Meses previos al femicidio, Briglia había participado de un evento solidario en la ciudad entrerriana de Concordia, de la que es oriundo. Según las últimas publicaciones realizadas por el propio acusado en su perfil de Facebook, en octubre del año pasado, fue uno de los modelos invitados al evento organizado en el Centro de Convenciones del lugar mencionado.

En las fotos que compartió se lo ve desfilado con diferentes cambios de vestuario, desde trajes de vestir hasta indumentaria deportiva, además de acompañar a una modelo vestida de novia durante uno de los pasajes del evento. Unos días antes había estado en la Plaza Rural de la ciudad.

A lo largo de su vida, llegó a trabajar con marcas internacionales como Dior, Cacharel y Calvin Klein, entre otras, según el material que publicó en sus perfiles. Su imagen llegó a aparecer en diarios y revistas, como Playboy en 1987 con la producción "Tango" junto a la bailarina y vedette Cecilia Narova, en Café Tortoni y el Palacio San Miguel.

Lo último que trascendió del caso es que se habría comunicado con sus familiares en Concordia a quienes les habría confesado el crimen, balbuceando antes de cortar el llamado sobre el final.