Después de más de tres años y medio de búsqueda internacional, Juan Manuel Reverter, el principal acusado por el femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert, fue detenido en el estado de Oregon, en Estados Unidos.

La detención de Reverter representa el punto de inflexión en una causa que conmocionó a todo el país y a México, donde ocurrió el crimen de Agostina. Ahora la Justicia deberá avanzar hacia una nueva etapa con el proceso de extradición.

Reverter cayó en el condado de Deschutes durante un operativo encabezado por efectivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, personal del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional e Interpol Washington. El hombre tenía una Alerta Roja activa desde el 23 de diciembre del 2025.

Lo confirmó Noticias Argentinas a partir del testimonio de Carolina, la mamá de la víctima, quien explicó que ahora será la Fiscalía la que deberá solicitar formalmente la extradición del acusado a México.

La muerte de Agostina y el giro en la causa después de la autopsia

Agostina Jalabert era oriunda de Carmen de Patagones y tenía 31 años. La encontraron muerta el 18 de febrero del 2023 en el departamento que compartía con su pareja, Juan Manuel Reverter, en el complejo Paseo del Real de Playa del Carmen.

Fue su hermana Candela quien encontró el cuerpo. En un primer momento, se sospechó que podría haber sido un suicidio porque la joven estaba sentada en el baño con un cinturón alrededor del cuello atado al toallero.

Sin embargo, para la familia de la modelo esa variable nunca representó una opción y señalaron siempre a Reverter como posible responsable de un femicidio. Los resultados de la autopsia fueron determinantes para torcer el rumbo de la investigación en ese sentido.

La autopsia estableció que Agostina había sido torturada, quemada, abusada sexualmente, golpeada en la cabeza y finalmente ahorcada. Según la acusación, el imputado intentó simular un suicidio antes de escapar.

"No estoy alegre, a Agostina no la tengo más"

Después de conocerse la captura de Reverter, la mamá de Agostina expresó que tiene sentimientos contradictorios: "No estoy alegre porque a Agostina no la tengo más. Siento que en parte se hizo justicia porque ya está preso y viene un proceso largo con la prisión preventiva más un juicio. Hay que rearmarse para lo que venga".

La mujer reconoció que la existencia de la Alerta Roja de Interpol le daba tranquilidad, pero que no esperaba que la detención fuera pronto. "Sabía que en algún momento iba a caer, aunque no pensé que tan rápido. Estoy en shock, la verdad es esa", afirmó Carolina.

Tras el pedido de extradición, el acusado deberá ser trasladado a México para enfrentar el proceso judicial por el femicidio.