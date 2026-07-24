En medio de la caída de salarios, Milei habilitó el pago de sueldos en dólares

El gobierno de Javier Milei autorizó este viernes, a través del Banco Central, al pago de salarios en dólares y dispuso que las cuentas a sueldo utilizadas para recibirlos tengan las mismas prestaciones que las denominadas en pesos.

La disposición habilita a los empleadores a acreditar las remuneraciones en moneda extranjera y permite que los trabajadores utilicen esos fondos dentro del sistema financiero. El alcance incluye tanto a quienes se encuentran comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo como a aquellos que quedan fuera de esa normativa.

Dentro de este esquema, las cuentas sueldo en moneda extranjera ofrecerán las mismas prestaciones gratuitas que las abiertas en pesos. Esto comprende la apertura y el mantenimiento de la cuenta, además de las transferencias y las extracciones de dinero sin cargo para su titular.

La decisión se desprende de la Ley 27.802 de Modernización Laboral (reforma laboral), que autorizó el pago de las remuneraciones en dólares. Ahora, el Banco Central formalizó la medida a través de la Comunicación “A” 8460, publicada este viernes.

Cómo serán las cuentas a sueldo en dólares que habilitó el Banco Central

En la normativa, la entidad decidió “incorporar al dólar estadounidense como moneda admitida para la captación de depósitos en la ‘Cuenta sueldo’ previsto en el punto 2.1. del texto ordenado sobre Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales”.

En materia operativa, las entidades bancarias deberán garantizar la realización de depósitos y retiros de efectivo en la sucursal en la que se encuentre radicada la cuenta. Para operar en otras sucursales, cajeros automáticos o terminales de autoservicio, la posibilidad de retirar billetes quedará sujeta a que las entidades “cuenten con esa disponibilidad operativa de numerario”, de acuerdo con lo establecido en la normativa.

En relación con los costos, el organismo precisó que el carácter gratuito de la cuenta “alcanza hasta el monto de las acreditaciones derivadas de la relación laboral acumulando los importes no retirados sin límite de tiempo”. De esta manera, el trabajador podrá conservar indefinidamente los fondos depositados en la cuenta sin afrontar comisiones por su mantenimiento.

El empleo registrado quedó por debajo del avance de los precios

Durante mayo, según el Indec, el índice general de salarios aumentó un 2,2% respecto del mes anterior. Sin embargo, el dato esconde fuertes diferencias entre los distintos segmentos del mercado laboral. Mientras el sector privado registrado registró un incremento del 2% y el sector público del 1,5%, los salarios del sector privado no registrado crecieron un 3,5%, impulsando el promedio general.

El dato más relevante es que el incremento del 2% correspondiente a los trabajadores privados registrados quedó por debajo de la inflación de mayo, lo que implicó una nueva pérdida del poder de compra para quienes se desempeñan en empleos formales.

Este escenario refleja que, pese al proceso de desaceleración inflacionaria observado durante los últimos meses, muchas negociaciones salariales continúan corriendo detrás de los precios.