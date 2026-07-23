Costos de seguro para transporte de mercancías por el sur del mar Rojo aumentan tras ataques de hutíes

Una imagen satelital muestra el estrecho de Bab el Mandeb, mientras Irán amenaza con utilizar a sus aliados hutíes de Yemen para cerrar el paso de Bab el-Mandeb hacia el Mar Rojo.

El costo del seguro para el transporte de mercancías por el sur del mar Rojo se duplicó el jueves para algunas ‌empresas, después de que los ‌hutíes de Yemen, alineados con Irán, atacaran al menos un petrolero durante la noche, informaron fuentes.

Los hutíes afirmaron que sus fuerzas habían llevado a cabo ataques con misiles y drones contra los petroleros sauditas Encelia y Layla. Esto agravó la crisis del transporte marítimo en la región, con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado.

Fuentes de seguridad marítima confirmaron el ​ataque al Encelia, frente ⁠a la costa del puerto saudita de Jizan, en el sur ‌del país, cerca de la frontera con Yemen.

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Reuters no ⁠pudo confirmar de inmediato el ataque contra ⁠el Layla, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó dos ataques sobre petroleros sauditas.

Los hutíes declararon un bloqueo naval el lunes contra Arabia ⁠Saudita, lo que abre un posible nuevo frente para Estados ​Unidos en su guerra con Irán.

Según las fuentes, ‌las primas indicativas de riesgo de ‌guerra para los viajes a través del sur del mar Rojo ⁠aumentaron el jueves a más del 1% del valor de un buque, desde alrededor del 0,75% del martes y el 0,3% de la semana pasada, antes del anuncio de los hutíes, según las fuentes, que prefirieron mantener el ​anonimato debido ‌a la delicadeza del asunto.

Las tarifas para algunas compañías navieras que hacen escala en puertos sauditas, así como para buques vinculados a Arabia Saudita, alcanzaron hasta el 3% para travesías desde puertos del sur de Arabia Saudita en el mar Rojo, como ⁠Jizan y Al Shuqaiq, lo que las acercaría más al territorio yemení, y para tránsitos a través del estrecho de Bab el-Mandeb, más al sur, que conduce al golfo de Adén, añadieron las fuentes.

Incluso pequeños cambios en el seguro de guerra suponen cientos de miles de dólares en costos adicionales para un viaje de siete días.

Las tarifas para otros puertos sauditas del mar Rojo, como ‌Yeda y Yanbu, situados más al norte de la costa y más cerca del canal de Suez, se situaban en torno al 0,1%, lo que refleja un perfil de riesgo menor por el momento, según las fuentes.

Dos superpetroleros chinos que cargaron petróleo saudita en Yanbu esta semana atravesaron Bab ‌el-Mandeb el miércoles. No quedó claro qué costos de seguro se pagaron.

El tráfico por el mar Rojo no se ha recuperado por completo desde que comenzaron los ‌ataques hutíes frente ⁠a la costa de Yemen en noviembre de 2023, cuando el grupo alegó solidaridad con los palestinos en la ​guerra de Gaza. Los ataques del grupo contra buques mercantes solo terminaron con el alto el fuego en Gaza el pasado mes de octubre.

Con información de Reuters