Alerta en la industria electrónica: el 41% de las empresas echó trabajadores en el segundo trimestre

El mapa productivo pyme refleja el impacto del parate económico en el empleo formal. Durante el segundo trimestre de 2026, el 41% de las empresas pertenecientes al entramado electromecánico, electrónico y de energía despidió trabajadores. Así lo confirmó el relevamiento sectorial de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), y advirtió que la capacidad ociosa y las dificultades operativas continúan condicionando al sector.

Fuerte impacto en el empleo y freno en la producción

Las dificultades para sostener los planteles de trabajadores se consolidan como la principal alarma del panorama industrial. Según los datos del informe trimestral, mientras un 52% de las fábricas logró mantener sin cambios su personal, un preocupante 41% se vio forzado a despedir trabajadores o reducir su nómina. En contraposición, tan solo un 7% de las firmas pudo incorporar nuevos empleados durante el mismo período.

Evolución de las dotaciones de personal en el segundo trimestre de 2026:

Mantuvo su plantilla: 52%

Redujo personal (despidos/ajustes): 41%

Incorporó nuevos trabajadores: 7%

El retroceso en el nivel de empleo es consecuencia directa del parate en las líneas de montaje. El 44% de las compañías registró una disminución en sus niveles de producción durante el trimestre, sufriendo en esos casos una caída promedio del 31% en sus volúmenes fabriles. En tanto, el 30% operó sin variaciones y únicamente un 26% logró mejoras.

Capacidad ociosa e impacto en el comercio exterior

La falta de tracción en la demanda dejó un amplio margen de maquinaria paralizada. Cerca del 60% de los establecimientos operó por debajo del 60% de su Capacidad Instalada (UCI), lo que demuestra la persistencia de una abultada capacidad ociosa dentro del tejido PYME.

Por el lado de las exportaciones, el informe presentado por Cadieel evidencia un terreno fuertemente acotado:

El 59% de las industrias no realizó envíos al exterior . De este grupo, tres de cada cuatro señalaron a los elevados costos internos como la principal traba para competir afuera.

Dentro del 41% de las firmas que sí exporta, el 73% destina apenas el 10% de su producción total a los mercados internacionales.

Perspectivas e incertidumbre para el próximo trimestre

De cara al tercer trimestre del año, las expectativas empresariales muestran cautela y una fuerte tendencia al estancamiento: