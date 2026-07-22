Entradas para Babasónicos en el Movistar Arena 2026: precios y fecha de cuándo toca

Adrián Dargelos, vocalista de Babasónicos. (Crédito de foto: Martín Bonetto)

Babasónicos, la banda liderada por Adrián Dárgelos reconfirma su idilio con el público porteño y regresa al estadio de Movistar Arena tras el éxito rotundo de sus presentaciones pasadas. Luego de agotar dos funciones consecutivas el 25 y 26 de junio a sala llena, la banda anunció que suma dos nuevos shows en el emblemático sitio. La cita será los días 16 y 17 de octubre, en lo que promete ser un reencuentro cargado de energía y con una propuesta que consolida el brillante momento que atraviesa el grupo en su gira actual.

Entradas, precios y fechas en Movistar Arena

Las entradas para ver a Babasónicos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma web del Movistar Arena. Para facilitar la adquisición de las localidades, la producción habilitó la opción de pago en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Galicia. Los precios de las entradas varían en función de la ubicación seleccionada, desde el sector de campo de pie hasta las diferentes plateas bajas y altas del estadio. Las entradas van desde los 55,000 pesos argentinos, más costo de servicio.

Con dos funciones confirmadas para el 16 y 17 de octubre en Buenos Aires, Babasónicos dará continuidad a un intenso tour que sumará fechas en Tucumán (6 de noviembre) y el Hipódromo de La Plata (14 de noviembre), antes de continuar su viaje hacia Santiago de Chile y distintas ciudades de México.

Babasónicos y su trayectoria en la música argentina

En este esperado reencuentro, Babasónicos desplegará un espectáculo imponente para presentar oficialmente su nuevo disco, titulado Cuerpos Volumen I. El repertorio combinará las canciones de este flamante trabajo con un repaso exhaustivo por los grandes hits de su catálogo, todo acompañado por una puesta en escena completamente novedosa e inmersiva.

Surgida a comienzos de los años noventa como figura central del rock argentino, Babasónicos construyó una de las carreras más influyentes y provocadoras de la música nacional. A lo largo de más de tres décadas de trayectoria ininterrumpida, el grupo ha sabido reinventarse constantemente, transitando desde la experimentación alternativa de sus inicios hasta el pop glamuroso de álbumes icónicos como Jessico e Infame. Con la lírica punzante y el liderazgo carismático de Adrián Dárgelos, la banda reafirma su vigencia y se consolida como un pilar fundamental e indiscutible de la escena musical del país.