Llega Ozuna a la Argentina 2026: entradas, precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Ozuna vuelve a Argentina como el gran artista latinoamericano. (Crédito de foto: Ozuna)

El icono global de la música latina, Ozuna, se prepara para un emocionante reencuentro con el público argentino. En el marco de su esperada gira internacional "Una Aventura World Tour", el artista puertorriqueño se presentará el próximo 8 de septiembre en el prestigioso Movistar Arena de Buenos Aires.

Tras conquistar los escenarios más importantes del mundo, esta nueva propuesta de Ozuna para el año 2026 promete ser una de las grandes noches del año para la música urbana. El concierto está diseñado como una celebración de su camino recorrido y una gran fiesta para repasar las canciones que marcaron a toda una generación. Los fanáticos locales volverán a vivir en directo un espectáculo de producción internacional y una puesta en escena completamente renovada, respondiendo así a la enorme demanda de una de las comunidades más fieles de toda la región.

Compra de entradas y beneficios para Ozuna

Las entradas para este esperado recital estarán disponibles exclusivamente a través del sitio web oficial del Movistar Arena. La venta general de los tickets comienza este viernes 3 de julio, a partir de las 16:00 horas, con precios que van desde los 105,000 pesos argentinos.

Para los fanáticos que deseen asegurar su lugar en esta noche histórica, el evento contará con un beneficio económico destacado: los clientes que realicen la compra con tarjetas de crédito del Banco Galicia podrán adquirir sus ubicaciones en hasta 6 cuotas sin interés, facilitando el acceso a lo que promete ser un show con localidades completamente agotadas en pocas horas.

Ozuna llega al Movistar Arena en 2026. (Crédito de imagen: CyG Prensa)

La destacada carrera de Ozuna

Con más de una década liderando los rankings internacionales, Ozuna se ha consolidado firmemente como uno de los artistas latinos de mayor impacto global y uno de los más escuchados de la última década en las plataformas digitales, donde acumula miles de millones de reproducciones.

Su trayectoria está respaldada por decenas de prestigiosos galardones, que incluyen múltiples Billboard Latin Music Awards, Latin American Music Awards y reiteradas nominaciones a los Latin Grammy. Inspirado en "Una Aventura", uno de sus lanzamientos más recientes, este tour repasa los grandes clásicos que definieron la música urbana actual.

En Buenos Aires, el público vibrará al ritmo de éxitos históricos como "Dile que tú me quieres", "Se Preparó" y "Baila Baila Baila", así como también de sus hits contemporáneos como "Hey Mor". De esta manera, el artista reafirma la historia que sigue escribiendo junto a sus millones de seguidores en todo el mundo.