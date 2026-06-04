El ícono del reggaetón que abre su corazón en su nueva canción: Ozuna reveló la verdad detrás de Mi yo de antes

Ozuna lanzó su nueva canción Mi Yo de Antes.

El cantante puertorriqueño explora el desamor y la vulnerabilidad en su nuvea canción, Mi Yo De Antes. Tras el rendimiento comercial de su sencillo Una Aventura, propuesta que alcanzó la primera posición en los listados de Monitor Latino en diversos mercados de Iberoamérica, el intérprete lanza una nueva creación que sus fans ya pueden disfrutar.

En este lanzamiento, el cantautor aborda el proceso de cambio individual que experimenta una persona luego de atravesar un vínculo afectivo conflictivo, estructurando la pieza a partir de una interpretación de corte intimista sobre una base sonora de matices nostálgicos. El proceso de producción y escritura de la obra contó con el aporte conjunto de El Creador Henry, J Melodiez, Hi Flow y Tivi Gunz.

“Mi Yo De Antes tiene mucha emoción y mucha verdad. Habla de cómo una relación puede cambiar quién eres, cómo te alejas de ti mismo y después miras atrás tratando de entender en qué momento dejaste de ser esa persona”, expresó Ozuna sobre su canción.

La canción se dio a conocer en simultáneo con su correspondiente pieza audiovisual, cuyo rodaje se llevó a cabo en Puerto Rico bajo la dirección de Ricardo Rivera y la producción de la firma Vidbly LLC, sumando al propio Ozuna en el rol de productor ejecutivo. El videoclip recurre a recursos de comedia, efectos visuales y técnicas de narrativa cinematográfica para ilustrar las fluctuaciones anímicas características de los lazos de pareja contemporáneos.

Ozuna.

La trama del video cuenta con el coprotagonismo de la modelo y creadora de contenido cubano-estadounidense Mia Dio, quien junto al artista escenifica una dinámica marcada por la dependencia y la intensidad emocional. Con la incorporación de Mi Yo De Antes a su repertorio, el vocalista busca dar continuidad a su evolución estética dentro del panorama actual de la música urbana global.

Quién es Ozuna

Ozuna, nombre artístico de Juan Carlos Ozuna Rosado, es un cantante y compositor puertorriqueño nacido en San Juan, cuya propuesta dentro de la música urbana se distingue de manera particular por su registro vocal agudo. Su repertorio se desenvuelve principalmente dentro del reguetón, aunque incorpora de forma recurrente elementos del trap y del pop contemporáneo.

Su vinculación con la creación musical comenzó a los 12 años a través de la escritura de sus primeras composiciones. Tras iniciar formalmente su trayectoria en 2012 con la difusión del tema Imaginando, el intérprete logró consolidar su estructura profesional en 2014 al sellar un acuerdo comercial con el sello discográfico Golden Family Records.

El punto de inflexión en su notoriedad pública se produjo en 2016 a partir de su participación en el sencillo La ocasión, un proyecto de DJ Luian y Mambo Kingz que reunió también a De La Ghetto, Arcángel y Anuel AA. El impacto de esta colaboración, que se posicionó en el puesto número veintidós del listado Hot Latin Songs, funcionó como la plataforma definitiva para el posterior crecimiento de su carrera en los mercados internacionales.