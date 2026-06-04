El prócer argentino que el Chaqueño homenajeó en una jornada histórica: "Se viste de gala"

El Chaqueño Palavecino homenajeó al General Güemes.

El Chaqueño Palavecino se sumó a las conmemoraciones oficiales por el "Mes Güemesiano" con una emotiva publicación en sus redes sociales, rindiendo tributo a una de las máximas figuras de la historia y la independencia nacional: el General Martín Miguel de Güemes. Para honrar su legado, el reconocido cantor salteño interpretó una versión del clásico folklórico Señora Macacha Güemes, sumando su voz a las celebraciones que visten de gala a toda la provincia de Salta durante junio.

La interpretación musical contó con la participación especial del músico Adrián Rengifo en el violín, logrando una atmósfera de profunda tradición gaucha. A través de este clásico del cancionero popular, Palavecino no solo recordó la estirpe y el coraje del prócer que comandó a los míticos Infernales, sino también el rol fundamental de su hermana, Macacha Güemes, considerada un pilar indispensable en la gesta y la lucha por la libertad de la Patria.

Al pie de la publicación, el Chaqueño volcó un encendido mensaje patriótico para contextualizar el homenaje, destacando el orgullo por las raíces y la vigencia del legado independentista en las nuevas generaciones. "Su coraje no se negocia, su entrega por la Patria es el legado que llevamos en la sangre", manifestó el intérprete y remarcó el significado tan especial que adquiere este mes para toda la comunidad del norte argentino.

Para concluir su dedicatoria, el referente folklórico reivindicó los valores del gauchaje y la identidad cultural que define su trayectoria artística. "Porque ser gaucho es ser libre y la libertad se defiende con orgullo y con tradición. ¡Que su nombre resuene fuerte en este junio! ¡Viva el General Martín Miguel de Güemes! ¡Viva la Patria!", cerró el músico.

El Chaqueño Palavecino.

Las palabras del Chaqueño Palavecino sobre Horacio Guarany

El cantor salteño El Chaqueño Palavecino utilizó sus plataformas digitales para rendir un homenaje a la memoria de Horacio Guarany con motivo del aniversario de su nacimiento. El reconocimiento público estuvo orientado a evocar la figura de quien es considerado uno de los referentes más influyentes y renovadores del cancionero popular autóctono, cuya trayectoria artística estableció un punto de inflexión fundamental en el desarrollo y la evolución del folklore argentino.

En su mensaje, caracterizado por el respeto hacia la trayectoria del autor, Palavecino remarcó la importancia de mantener la vigencia de su herencia musical desde una perspectiva de celebración activa. Al iniciar su dedicatoria con la frase "¡A Don Horacio se lo recuerda cantando y con alegría!", el intérprete norteño definió el carácter de una conmemoración que busca preservar el espíritu festivo y combativo que signó la obra de Guarany a lo largo de las décadas.