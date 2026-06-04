Un cruce que emociona: así suena el encuentro de Ulises Bueno, Desakatados y más referentes en el Día del Cuarteto

Ulises Bueno y más figuras del cuarteto se unieron en un video musical.

Cada 4 de junio la provincia de Córdoba se moviliza para conmemorar el Día del Cuarteto, una fecha de profunda significación popular que este año adquiere un relieve aún mayor. En este caso, referentes clásicos y emergente de este estilo se unieron para hacer un videoclip musical que ponderó el sonido cuartetero.

Se trata de un cortometraje histórico que busca trazar la evolución del movimiento a través de una cuidada selección de sus composiciones más emblemáticas y representativas. Para llevar adelante esta propuesta, la realización contó con las interpretaciones y los testimonios de figuras clave de la industria actual, como Ulises Bueno, Magui Olave, Desakta2, Valentina Márquez, Simón Aguirre, Luz Paisio y La Banda de Grillo.

Esta efeméride no solo funciona como un ejercicio de memoria hacia los pioneros y las grandes leyendas que forjaron la identidad del ritmo, sino también como una constatación de la vigencia de una tradición artística que se renueva de forma constante en el entramado social. En este contexto de celebración colectiva, la productora Almenara impulsó un ambicioso proyecto audiovisual que reúne a varios de los máximos exponentes de la escena contemporánea.

El género musical -cuyos orígenes se remontan a la fusión de ritmos europeos como la tarantela y el pasodoble traídos por los inmigrantes- atraviesa un presente de plena expansión y reconocimiento institucional tras haber sido distinguido de manera oficial por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

https://www.eldestapeweb.com/cultura/asombro-por-la-historia-oculta-detras-de-un-clasico-cuartetero-de-rodrigo-20265514310

A través del lanzamiento de esta producción, la firma no solo se propone salvaguardar y rendir tributo a las raíces folklóricas y urbanas de la música cordobesa, sino también establecer un hito en su propia estrategia de posicionamiento sectorial. Con esta iniciativa, Almenara se presenta formalmente ante el público, los medios y los profesionales del ámbito musical bajo el sello de "La Casa del Cuarteto" se foira como un espacio de referencia dedicado al resguardo patrimonial, la promoción activa y el desarrollo futuro del ritmo popular de la provincia.

Magui Olave.

La historia del cuarteto

El cuarteto característico, conocido popularmente de forma directa como cuarteto, constituye un género de música popular surgido en la provincia de Córdoba. Durante sus etapas iniciales en la década de 1940, la manifestación artística estuvo vinculada de manera casi exclusiva a los sectores de menores recursos y a los ámbitos marginales de la sociedad, sufriendo el rechazo de las clases medias y altas.

Desakta2.

Esta percepción social experimentó un cambio significativo a lo largo de la década de 1990, período en el cual el ritmo alcanzó una mayor difusión en el resto del territorio argentino, iniciando un proceso de asimilación e integración transversal en todos los estratos de la población que se mantiene consolidado en la actualidad.