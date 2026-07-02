Francia, cautelosa ante intención paraguaya de tomarse revancha en medio del entusiasmo mundialista

Imagen de archivo del delantero francés Kylian Mbappé (10) celebrando un gol con sus compañeros en el partido de dieciseisavos de final del Mundial contra Suecia, en el New York New Jersey Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU.

Francia llega a Filadelfia como la fuerza ofensiva más temida del Mundial, pero Kylian Mbappé y el seleccionador Didier Deschamps han advertido de que ‌los elogios, los récords y un ‌camino aparentemente despejado no servirán de mucho si no mantienen los pies en la tierra ante Paraguay en el partido de octavos de final del sábado.

Los "Bleus" han ganado los cuatro partidos, han marcado 13 goles y han encajado dos, y Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola han anotado 12 de ellos. Un banquillo en el que figuran Rayan Cherki, Désiré Doue y Jean-Philippe Mateta ofrece a Deschamps unas opciones ​que la mayoría de ⁠los rivales solo pueden envidiar.

"Soy plenamente consciente de lo que está en juego, de dónde ‌estoy y de lo que tengo que hacer", dijo Mbappé tras ⁠marcar dos goles en la victoria por 3-0 ⁠del martes ante Suecia. "El equipo también sabe lo que tiene que hacer aquí. Empieza una nueva competición".

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Deschamps, en tanto, ha advertido de que la victoria de Paraguay frente a ⁠Alemania no fue una casualidad.

"He visto jugar a Paraguay: lo que han conseguido ​no es casualidad", dijo. "Es un equipo típico sudamericano, fuerte en ‌los duelos y muy tenaz, y además ‌cuenta con jugadores de gran calidad. Ningún equipo llega a octavos de final ⁠del Mundial por casualidad".

A pesar de todo el revuelo que ha suscitado Francia, Paraguay llegará con un plan claro y un antiguo resentimiento.

Su sueño de avanzar en el Mundial de 1998 terminó ante Francia en octavos de final en Lens, cuando el gol ​de oro ‌de Laurent Blanc en el minuto 114 selló una victoria por 1-0 en la prórroga, en el camino hacia el primer título mundial de los anfitriones. Deschamps era el capitán aquel día.

El exdelantero paraguayo Miguel Ángel Benítez dijo que los sudamericanos deben jugar con el corazón y el alma, pero ⁠que no pueden perder la concentración ni siquiera durante 10 segundos ante un ataque francés capaz de castigar en cualquier momento.

El calor podría añadir otra variable a un partido en el que se espera que Francia domine la posesión y que Paraguay se defienda en su propio campo, conserve energías y espere su momento para atacar.

Dado que se prevé un calor sofocante en Filadelfia, la concentración, la gestión del partido y la capacidad de utilizar los ‌cambios con acierto serán cruciales. Y en eso, Cherki podría ser uno de los ases de Francia en los últimos compases del partido.

El mediapunta del Manchester City se ha visto limitado a 55 minutos en cuatro partidos, mientras Mbappé, Dembélé y Olise han brillado, pero su creatividad y su capacidad para encontrar espacios podrían ser inestimables si Francia se enfrenta ‌al tipo de resistencia obstinada y con un bloque bajo que probablemente ofrecerá Paraguay.

Su frustración tras una breve aparición ante Suecia llamó la atención en Francia, pero Cherki, de 22 años, sabe ‌que está compitiendo con ⁠jugadores en un estado de forma extraordinario.

Para Paraguay, el sábado es una oportunidad de vengar una herida que no ha cicatrizado del ​todo desde 1998. Para Francia, es otra prueba para ver si el equipo, al que se compara con las grandes selecciones ofensivas del fútbol, es capaz de mantener los pies en la tierra el tiempo suficiente para unirse a ellas.

(Editado en español por Manuel Farías)