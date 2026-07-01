Doblete de Kane ante República Democrática del Congo mete a Inglaterra en octavos del Mundial

Harry Kane, de Inglaterra, celebra tras marcar el segundo gol contra República Democrática del Congo

El capitán Harry Kane rescató el miércoles a ‌Inglaterra con ‌un doblete en el final para que su equipo supere 2-1 a República Democrática del Congo, sellando así su pase a los octavos de ​final del ⁠Mundial.

Kane marcó el gol de ‌la victoria a ⁠cuatro minutos del ⁠final, con un tremendo zapatazo al ángulo.

El delantero había empatado en el ⁠minuto 75, deshaciéndose de ​su marcador con ‌un regate espectacular ‌antes de cabecear un centro ⁠de Anthony Gordon.

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Brian Cipenga adelantó a la República Democrática del Congo en el minuto ​siete. ‌El extremo, sin marca, controló el balón en la banda del área con la izquierda antes de ⁠disparar raso con la derecha y batir al portero Jordan Pickford por el primer palo.

El portero congoleño Lionel Mpasi realizó excelentes paradas ante Jude Bellingham y ‌Kane, mientras que Aaron Wan-Bissaka bloqueó un disparo a puerta de Marcus Rashford.

En el otro extremo, Yoane Wissa estrelló el ‌balón contra un poste desde dentro del área pequeña antes del ‌descanso.

Inglaterra se ⁠enfrentará a México en los octavos de final ​en el Estadio Azteca el domingo.

Con información de Reuters