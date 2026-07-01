Doblete de Kane ante República Democrática del Congo mete a Inglaterra en octavos del Mundial

El capitán Harry Kane rescató el miércoles a Inglaterra con un doblete en el final para que su equipo supere 2-1 a República Democrática del Congo, sellando así su pase a los octavos de final del Mundial.
Kane marcó el gol de la victoria a cuatro minutos del final, con un tremendo zapatazo al ángulo.
El delantero había empatado en el minuto 75, deshaciéndose de su marcador con un regate espectacular antes de cabecear un centro de Anthony Gordon.
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Brian Cipenga adelantó a la República Democrática del Congo en el minuto siete. El extremo, sin marca, controló el balón en la banda del área con la izquierda antes de disparar raso con la derecha y batir al portero Jordan Pickford por el primer palo.
El portero congoleño Lionel Mpasi realizó excelentes paradas ante Jude Bellingham y Kane, mientras que Aaron Wan-Bissaka bloqueó un disparo a puerta de Marcus Rashford.
En el otro extremo, Yoane Wissa estrelló el balón contra un poste desde dentro del área pequeña antes del descanso.
Inglaterra se enfrentará a México en los octavos de final en el Estadio Azteca el domingo.
Con información de Reuters