Un nuevo capítulo de la eterna grieta futbolística entre Europa y Sudamérica se encendió en las redes sociales. El protagonista fue Davoo Xeneize, reconocido influencer y streamer argentino, quien reaccionó tras la eliminación de Alemania a manos de Paraguay en los octavos de final del Mundial. Con la camiseta albirroja puesta y un tono desafiante, el creador de contenido cuestionó duramente la narrativa que ubica a la Eurocopa por encima del Mundial en materia de competitividad.

La frase que resume el espíritu del video fue contundente: "¿Me quieren seguir vendiendo que la Eurocopa es más competitiva que el Mundial? ¿Que la Eurocopa es el Mundial más Brasil?", lanzó el influencer, visiblemente indignado. Con ese planteo apuntó directamente contra una idea repetida por figuras del Viejo Continente, que según él ignora la imprevisibilidad y la exigencia física y mental que proponen los seleccionados sudamericanos.

Para sostener su argumento, Davoo recurrió a los números de la campaña alemana en la Copa del Mundo. Recordó que, pese a contar con un plantel de figuras y cotizaciones millonarias, Alemania sufrió justamente frente a los rivales sudamericanos, mientras goleaba o ganaba con comodidad ante selecciones de otras confederaciones.

Ecuador y Paraguay, los verdugos del gigante europeo

El repaso de resultados fue clave en su descargo. Alemania ya había mostrado señales de fragilidad en la fase de grupos al caer ante Ecuador, un traspié que terminó siendo anticipo de lo que vendría. En los octavos de final, Paraguay confirmó la tendencia y selló la eliminación del conjunto germano del Mundial.

"La selección más grande de Europa en este Mundial jugó contra Curazao y le metió siete, jugó contra Costa de Marfil y le ganó. Jugó con dos de Sudamérica y con las dos perdió. Primero con Ecuador en fase de grupos y ahora con Paraguay. Sigan subestimando a Sudamérica", sentenció Davoo, remarcando que los equipos sudamericanos tuvieron un rendimiento perfecto frente a los dirigidos por el cuerpo técnico alemán.

"Ahora van a arrancar con la pelotudez de: 'Ay, no, pero pasa que Paraguay se defiende mucho, no vale defenderse'. 'Soy Kimmich y me da ansiedad que pongan un bloque defensivo bajo'. 'Soy Sané y no puedo pasar a Alberto Espínola'", ironizó, marcando lo que considera una falta de recursos tácticos y de temple por parte de las potencias europeas cuando el partido se les complica.

El video cerró con un llamado a respetar el nivel del fútbol sudamericano y a dejar de lado los discursos que minimizan su competitividad frente a Europa. La euforia de Davoo Xeneize, motorizada por un triunfo ajeno pero vivido como propio bajo el ideal de hermandad regional, reabre una discusión de fondo: si la superioridad europea es real o si la mística, la táctica y el temperamento sudamericano siguen siendo un obstáculo difícil de resolver para los grandes del Viejo Continente en los momentos de máxima presión.