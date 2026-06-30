Federación Ecuador envía reclamo por "hechos antideportivos" antes de choque mundialista con México

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, durante la rueda de prensa

​La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó el martes que envió un reclamo a la ‌organización del Mundial ‌por "acciones extra futbolísticas" previo a su partido de dieciseisavos frente a México y aseguró que responderá en la cancha a las prácticas antideportivas.

Medios de Ecuador dijeron que un grupo de hinchas mexicanos se apostaron en las afueras del ​hotel donde estaba ⁠hospedada la selección de Ecuador con bocinas ‌y vuvuzelas para interrumpir el descanso ⁠de los jugadores. Videos en ⁠las redes sociales, además, mostraron fuegos artificiales sobre el hotel y a los mexicanos cantando por ⁠la noche.

La selección también presentó problemas logísticos ​a su arribo a México, ‌una de las sedes del ‌Mundial, y tuvo que soportar un viaje ⁠desde Estados Unidos de nueve horas antes del partido de la noche del martes.

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La federación "ha enviado un reclamo a la organización, pues ​este proceder ‌dista mucho de los principios del juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar", dijo la FEF en un comunicado, sin detallar ⁠las acciones a las que se refería.

Además, pidió a las autoridades prestar mayor atención a estos hechos y adoptar medidas "necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas".

Ecuador superó la fase de grupos al vencer 2-1 a Alemania, ‌tras haber sumado un punto en sus dos primeros partidos. Se enfrentará a una selección mexicana que ganó sus tres partidos de la fase de grupos, marcando seis goles sin encajar ninguno.

El ‌director técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, restó importancia el lunes al cansancio por el largo viaje, aunque dijo ‌desconocer los ⁠motivos del retraso.

"Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta ​futbolística que une a dos países hermanos", añadió la FEF. "Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas".

Con información de Reuters