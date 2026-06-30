Diego Brancatelli no dudó en enumerar algunas de las polémicas que rodean a Javier Milei y a sus amigos al aire.

Dentro del bloque de La Libertad Avanza, durante el mandato de Javier Milei, se fueron instalando distintas polémicas que rodean a varias figuras cercanas al presidente. En ese contexto, Diego Brancatelli no dudó en exponer cada una de las controversias vinculadas al mandatario y dejó muda a la libertaria Mariana Brey.

Durante una transmisión en vivo de A La Barbarossa (Telefe), el periodista expresó: “En algún momento, la sociedad, los periodistas, ¿dejaremos de correr a Milei de todo esto?, porque, a ver, Caso Libra, estafa mega millonaria con miles de involucrados y con el presidente, seguimos esperando que avance el juicio, su amigo íntimo, muy íntimo, Diego Spagnuolo, Causa Andis, 3% para Karina, con audios escandalosos, el presidente sale como sí nada”.

Asimismo agregó: “Espert, su amigo, ahora esto de Manuel Adorni, todos los amigos envueltos en corrupción y, ¿el presidente no tiene nada que ver? O sos bobo o sos un inoperante”. Por otra parte, la panelista libertaria Mariana Brey ni siquiera apareció en el debate.

La nueva polémica de Manuel Adorni

A tan sólo dos días después de que Manuel Adorni anunciará su renuncia como jefe de Gabinete, salieron a la luz algunos de los audios que el ex funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, le mandó a Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de las refacciones en su casa de Indio Cuá.

En este sentido, en uno de los audios que Adorni le envió a Matías, le ofreció su ayuda y "soporte” de cara a la declaración testimonial que debía enfrentar en la Justicia: “Te voy a dar todo el soporte que necesites, despreocupate, como hice con todos, eso está de más decírtelo, pero contas con todo, todo lo que yo te puedo ayudar. Es una boludés, pero para que vos te quedes tranquilo y que todos nos quedemos tranquilos”. Asimismo este hecho será investigado por la Justicia ya que podría constituir otro delito.