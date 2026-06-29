Apareció Brasil, le ganó al Japón "sensación" y el Mundial ya se puso serio

“Se terminó la broma en el Mundial”, dice Jorge Valdano en Telemundo. Brasil acaba de ganarle 2-1 a Japón en el último minuto del alargue, con sufrimiento, pero merecido. Valdano recuerda también agradecido la felicitación a cuarenta años de la conquista de México 86, justamente el Mundial del último Brasil del llamado “futebol arte”. La selección de Telé Santana que fue eliminada en esa Copa en cuartos ante Francia, en el partido más bonito del certamen. Luego llegó Sebastiao Lazaroni, pero su fútbol admirador del catenaccio fracasó también en Italia 90. Hoy, Brasil avanzó a octavos de final del Mundial 2026 dirigido directamente por un italiano, no por un admirador del calcio utilitario (que está en crisis desde hace tiempo porque Italia lleva tres Mundiales seguidos sin clasificarse). Pero Carlo Ancelotti, el nuevo DT, es mucho más que italiano. Es un DT del fútbol global, máximo ganador de la Champions (cinco títulos). “Liderazgo tranquilo”, se llama su libro que tanto gustó a Lionel Scaloni. Y eso fue lo que hizo hoy “Carletto”. Un liderazgo tranquilo.

Es cierto, tuvo también cierta dosis eterna de suerte que lo acompañó buena parte de su carrera. Porque el empate llegó en uno de los cuarenta centros que Brasil lanzó al área japonesa y que encontró increíblemente descuidado a Casemiro en el segundo palo. El centrocampista favorito de Ancelotti se repuso así a una pobre primera parte, que incluyó tarjeta amarilla y el miedo a una segunda que facilitó acaso el gol sorpresivo de Japón, cuando no se animó a derribar a Kaishu Sano, que avanzó libre a los 29 minutos, tras un pase errado de Danilo y un retroceso exagerado de Gabriel Magalhaes que facilitó su remate. Magalhaes, justamente, central del campeón inglés Arsenal, lanzó el gran centro que permitió el empate de Casemiro a los 56’, ya con todo Brasil mejorado con los ingresos de Endrick y Gabriel Martinelli, tras una muy pobre primera etapa.

La “suerte” acompañó acaso a Ancelotti en el último minuto del alargue, cuando el partido iba directo a los treinta minutos de tiempo extra (y Brasil parecía mejor encaminado). Porque el habilidoso Atomu Tanaka, increíble, perdió una pelota dentro del área, Bruno Guimaraes (uno de los mejores) cedió rápido a Martinelli y el atacante de Arsenal controló orientado y definió también de primera, notable, para el 2-1 agónico pero merecido. Segundo partido de diecéisavos definido en el último momento del tiempo extra, igual que el 1-0 ayer de Canadá ante Sudáfrica. Es cierto, cabezazo primero y regalo inesperado luego podrían indicar algo de suerte, más con Ancelotti. Pero Brasil mereció ganar y el DT italiano, además de suerte, es sabio.

Carletto ganó sin Neymar. Eligió a Endrick por el lesionado Lucas Paquetá para iniciar el segundo tiempo. Y a Martinelli por Matheus Cunha luego. Tras el partido, contó que reservó a Neymar para el tiempo extra que finamente no fue necesario. El segundo plano hoy de Neymar evitó la manipulación política. El senador Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista preso por golpismo, utiliza a Neymar cada vez que puede, con videos de IA que, según parece, molestaron al propio crack. La última encuesta pone a Bolsonaro hijo solo tres puntos por debajo del presidente Lula en una eventual segunda vuelta para las elecciones de noviembre. Es una diferencia mínima en la que el Mundial, y Neymar, pueden jugar algún rol. El fútbol nunca juega solo. La selección verdeamarilla y el liderazgo tranquilo de Ancelotti esperan ahora al ganador de Noruega-Costa de Marfil y, si todo sale tal cual lo planeado, una semifinal ante Inglaterra. Tiempos de un Mundial que, como dice Valdano, comienza a ponerse serio.