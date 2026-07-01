Argentina llega invicto a la fase eliminatoria.

Después del 3-1 sobre Jordania en Dallas, la Selección Argentina se mentaliza para enfrentar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el próximo viernes en Miami. De cara a dicho encuentro, una de las principales dudas del cuerpo técnico era el estado físico de Cristian Romero, quien sufrió un golpe en el partido con Austria por la segunda fecha en la rodilla derecha, justamente la que viene de recuperarse de la lesión que tuvo en abril.

Si bien el panorama era alentador en la última semana, la situación parece ser incluso mejor, dado que el central se entrenó con normalidad con el resto de sus compañeros este lunes, lo que aumenta las posibilidades de que pueda ser tenido en cuenta para el once inicial. Así lo informó Gastón Edul a través de sus redes sociales, donde reveló los planes de Lionel Scaloni, que devolverá a la titularidad a algunos de los que fueron suplentes en el cruce con los asiáticos.

“La buena noticia del entrenamiento: Cuti Romero se está entrenando a la par. De Paul, Enzo, Alexis y Messi vuelven al equipo”, escribió el periodista de TyC Sports en su cuenta de X, además de que no habrá cambios en el arco. “Se mantiene Dibu”, agregó después de que el gol marcado por Jordania haya puesto bajo la lupa la continuidad del marplatense, que llegó con lo justo a la Copa del Mundo después de la lesión que sufrió en el dedo medio.

Por otra parte, se refirió a la limpieza de las amonestaciones, uno de los aspectos en los que hay cambios en el reglamento en relación con lo que fue Qatar 2022. Para esta edición, la FIFA ha optado por borrar las tarjetas amarillas de cara al inicio de la fase eliminatoria, además de que habrá una segunda limpieza antes de las semifinales. “Se limpian las amarillas de Paredes y Medina”, cerró Edul.

Cabe mencionar que la Selección Argentina jugará con la camiseta titular el próximo viernes y con los shorts y medias blancas, mientras que Dibu estará vestido con su casaca verde. Por su parte, Cabo Verde estará con su conjunto completamente en azul oscuro y Vozinha estará con su amarillo característico.

Así será la indumentaria en Argentina vs. Cabo Verde.

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026