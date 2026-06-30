La Selección Argentina tiene 3 dudas ante Cabo Verde, volvió Cuti Romero y perfil bajo por los resultados del Mundial 2026

La Selección Argentina prepara el partido ante Cabo Verde en el Mundial 2026.

La Selección Argentina piensa en Cabo Verde en el Mundial 2026 y el entrenador, Lionel Scaloni, mantiene tres dudas en la formación por el momento. Para afrontar este compromiso por los 16avos de final en Miami, Estados Unidos, la noticia positiva que arrojó el lunes 29 de junio fue que Cristian "Cuti" Romero volvió a entrenarse a la par de sus compañeros en el predio ubicado en Kansas City.

El defensor de Tottenham dejó atrás la fuerte dolencia en la rodilla derecha que lo sacó del duelo con Jordania, aunque ello no significa que esté asegurada su titularidad. De hecho, podría continuar en la zaga Nicolás Otamendi para preservar al ex Belgrano de Córdoba. Las otras dos incógnitas por estas horas son las de Nicolás Tagliafico o Facundo Medina en el lateral izquierdo y Lautaro Martínez o Julián Álvarez para acompañar a Lionel Messi en el ataque.

El ex Independiente se recuperó hace pocos días de una lesión, aunque completó los 90 minutos en el cierre de la fase de grupos y cumplió con un buen rendimiento, como casi siempre. Por su lado, la "Araña" no tuvo un buen nivel y se lo notó con poco ritmo futbolístico después de haber superado el fuerte esguince en el tobillo en la antesala de la Copa del Mundo. De cualquier manera, "Taglia" y el "Toro" parecen tener una pequeña luz de ventaja por sobre sus competidores.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026

Para este compromiso, entonces, se perfilan desde el arranque Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El alivio también tiene que ver con que se "limpiaron" las amonestaciones de Leandro Paredes (cumplió 32 años) y Medina, por lo que todos estarán a disposición sin problemas. Las tarjetas amarillas recién volverán a quitarse antes de las semifinales del torneo.

Paredes cumplió 32 años y quiere volver a sumar minutos frente a Cabo Verde.

Cautela en la Selección Argentina por los resultados de los 16avos de final

Además del gran ambiente que se vive en la concentración y en los entrenamientos en Kansas, también reina el perfil bajo en la "Albiceleste" como consecuencia de lo que sucedió en los últimos encuentros del máximo certamen. De las cuatro series disputadas hasta ahora, dos se definieron en el último minuto y dos por penales. Ello significa que está todo muy parejo y puede pasar cualquier cosa, por lo que no hay que subestimar a la sorprendente e inesperada Cabo Verde.

En el cuerpo técnico son conscientes de que el rival es durísimo, firme en defensa, rocoso y difícil de entrarle. De hecho, clasificó en un grupo con España y Uruguay, además de que no recibió goles en dos de los tres partidos que jugó. Si bien la "Scaloneta" es claramente la favorita en la previa, Scaloni colocará de movida a lo mejor que tenga disponible como para intentar dejar en el camino al complejo e intenso combinado africano.

El miércoles 1° de julio será el turno de abandonar Kansas para viajar hacia Miami por la tarde, después del ensayo matutino y del almuerzo. Se espera un calor extremo y una gran cantidad de compatriotas en dicha ciudad.

El día a día de la Selección Argentina antes del partido ante Cabo Verde

Entrenamiento vespertino en el predio de Kansas el martes 30 de junio.

Práctica matutina el miércoles 1° de julio en Kansas, almuerzo y viaje de 2200 kilómetros a Miami.

Descanso inicial en Miami y práctica vespertina liviana el jueves 2.

Partido de los 16avos de final el viernes 3, a las 19 de Argentina.

Si Argentina gana y avanza, seguirá en Miami con más entrenamientos hasta el lunes 6. Ese día se desplazaría unos 1000 kilómetros hacia Atlanta para el cotejo hipotético de los octavos de final el martes 7 a las 13 de Argentina, frente al vencedor de Australia vs. Egipto.

Argentina vs. Cabo Verde: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow.