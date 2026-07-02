Swiatek supera a la potente Pliskova y pasa a la tercera ronda de Wimbledon

Wimbledon

​La vigente campeona de Wimbledon, Iga Swiatek, superó con facilidad un obstáculo potencialmente peligroso al derrotar a la ex número uno del mundo Karolina Pliskova y clasificarse para ‌la tercera ronda el jueves.

La checa ‌Pliskova, de 34 años, que está regresando tras una lesión de tobillo que casi puso fin a su carrera, lanzó algunos golpes potentes en la pista central, pero no fue rival para su rival polaca, que se impuso por 6-1 y 6-3.

Swiatek, que aspira a romper la llamada "maldición de la campeona" y convertirse en la primera mujer en una década en revalidar el título de Wimbledon, se mostró muy acertada bajo el sol, llevándose el primer set ​en 25 minutos antes de ⁠verse obligada a esforzarse un poco más.

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Ahora ha alcanzado la ronda de 32 en ‌26 torneos de Grand Slam consecutivos desde el Abierto de Estados Unidos ⁠de 2019, un récord solo superado por Martina Navratilova ⁠y Conchita Martínez.

"Hoy me siento más estable, y eso es bueno. La primera ronda fue sin duda muy emotiva", declaró en la pista Swiatek, que tuvo que disputar tres sets en ⁠su debut ante Taylor Townsend. "Hoy me ha parecido un día más de trabajo. Incluso ​cuando ella jugaba rápido y plano, sabía que mi efecto ‌me daba control".

Pliskova se perdió toda la temporada ‌2025 tras romperse los ligamentos del tobillo en el Abierto de Estados Unidos de ⁠2024 y comenzó el año en el puesto 1.054, pero ha luchado por volver al top 100.

Llegó a la final de Wimbledon en 2021 y dejó destellos de sus demoledores golpes de fondo y su potente servicio, ya que en ocasiones logró sacar de su zona ​de confort a ‌Swiatek, seis veces campeona de "majors".

Pliskova llegó incluso a ponerse 2-0 arriba al inicio del segundo set, pero unas dobles faltas le regalaron a Swiatek dos breaks consecutivos, y la polaca no necesitó que se lo repitieran para alzarse con la victoria.

Swiatek se enfrentará ahora a la cabeza de serie número 29, la filipina ⁠Alexandra Eala, que superó por 3-6, 6-2 y 6-0 a Maya Joint, verdugo de Serena Williams en la jornada inicial del torneo.

En otro partido destacado de la jornada, un duelo entre dos veinteañeras estadounidenses hijas de inmigrantes rusos se convirtió en una batalla épica en la que Amanda Anisimova demostró su gran capacidad de resistencia para imponerse a Sofia Kenin por 6-2, 4-6 y 7-6 (10-3).

Un año después de convertirse en la primera jugadora en más de un siglo en perder una final ‌de Wimbledon por 6-0 y 6-0, la sexta cabeza de serie parecía abocada a otra derrota desgarradora a manos de una rival a la que se esperaba que venciera.

Con Kenin ahora en el puesto 105 del mundo y como una sombra de la jugadora que triunfó en el Abierto de Australia en 2020, Anisimova parecía un alma atormentada al ceder su servicio y quedarse 3-1 ‌por detrás en el set decisivo.

Sin embargo, dar rienda suelta a su frustración le permitió recuperar su mejor nivel y, tras igualar a 3-3, volvió a concentrarse al máximo y arrasó en el ‌tie-break para sellar la ⁠victoria cuando Kenin envió la devolución de servicio a la red.

"Hubo momentos realmente horribles y estoy muy contenta de haber pasado a la tercera ronda. ​Sofía es una rival muy dura y una gran luchadora", declaró Anisimova al término del partido.

En la siguiente ronda se enfrentará a otra compatriota, la cabeza de serie número 26, Madison Keys, por un puesto en la cuarta ronda.

Con información de Reuters