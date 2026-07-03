Jorge Ferraresi renunció a la intendencia de Avellaneda y lo reemplazará su jefa de Gabinete, Magdalena Sierra

Este viernes por la mañana, el dirigente Jorge Ferraresi renunció a la intendencia de Avellaneda. Lo reemplazará Magdalena Sierra, quien hasta la fecha se había desempeñado como jefa de gabinete del Municipio. La dirigenta, además de tener una basta trayectoria en la política, está casada con Ferraresi desde hace varios años.

A través de la página oficial del municipio y sus redes sociales, Sierra contó que "continuará el camino que inició" Ferraresi. "Con enorme dedicación, transformó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en un modelo de gestión. Mi compromiso es cuidar todo lo que construimos juntos y seguir trabajando, todos los días, para que Avellaneda siga creciendo", explicó.

Según señalaron desde el entorno de Jorge Ferraresi, sin la presión de llevar adelante una gestión cotidiana, el dirigente comenzará a "caminar la provincia", a "recorrerla", y a escuchar las demandas de los y las bonaerenses. Ello lo hará en el marco de las elecciones ejecutivas del 2027.

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La nueva intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra

Sobre el ahora ex intendente, Sierra remarcó que "está preparado para asumir nuevos desafíos en la Provincia y, como siempre, va a seguir cerca, acompañando el proyecto" de Avellaneda. En ese sentido, indicó: "Ahora nos toca seguir trabajando muchísimo. Las necesidades de nuestros vecinos van cambiando y requieren de un Estado presente, cercano y dispuesto a dar respuestas".

"Estamos atravesando un contexto nacional difícil, pero contamos con un gran equipo y una gestión local sólida. Vamos a redoblar los esfuerzos, sosteniendo los valores que siempre nos guiaron: la empatía, la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan", remarcó. "Con humildad, trabajo y la convicción de que todavía hay mucho por hacer, asumo este desafío para seguir construyendo, junto a toda la comunidad, la Avellaneda que queremos", cerró la intendenta.

El jueves al mediodía, Ferraresi estuvo presente en el encuentro del MDF que encabezó Axel Kicillof. En la reunión estuvieron intendentes de todas las secciones electorales, legisladores nacionales y provinciales; y dirigentes de distintos espacios sindicales y sociales. Durante el encuentro, que duró un poco más de dos horas, habló un jefe comunal por cada sección, diputados provinciales, Hugo Yasky a nivel nacional y la vicegobernadora, Verónica Magario. El cierre lo encabezó Kicillof, quien afirmó que “el Movimiento Derecho al Futuro nació con el convencimiento de que, para defender a nuestro pueblo y proponer un camino alternativo, tenemos que hacer el esfuerzo de construir algo nuevo”.