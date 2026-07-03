Quién es Vozinha, el arquero de 40 años de Cabo Verde: dónde juega y su cuenta de Instagram

La Selección Argentina se enfrenta a todo o nada este viernes contra la Selección de Cabo Verde y, entre el plantel africano, se encuentra el arquero Vozinha. Se trata del capitán del seleccionado que, además de destacarse en la fase de grupos como la gran revelación del Mundial, se hizo famoso en su cuenta de Instagram.

¿Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde?

Nacido en Mindelo el 3 de junio de 1986, el nombre real del arquero es Josimar José Évora Dias y actualmente tiene 40 años. Es una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo, gracias a su desempeño durante el partido contra España.

Antes de llegar al fútbol portugués, Vozinha construyó una carrera extensa por distintas ligas del continente africano y europeo. Sus primeros pasos como profesional fueron en el Batuque FC de su ciudad natal, con el que hizo su debut en 2009, dos años más tarde arribó al CS Mindelense, club con el que se consagró campeón en Cabo Verde en 2015.

El arquero tenía contrato con G. D. Chaves, de la segunda división de Portugal, hasta finales de junio

Posteriormente, su carrera lo llevó a Angola, Moldavia, Chipre y Eslovaquia, ligas donde fue ganando experiencia internacional antes de asentarse en el fútbol luso. Actualmente, el caboverdiano juega en el G. D. Chaves, equipo de la segunda división de Portugal. Llegó a esa institución en 2024 y su contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2026, por lo que su futuro inmediato quedaría abierto a nuevas ofertas una vez finalizada su participación en el Mundial.

Según trascendión, el club de la Serie B brasileña, Ceará, lo tendría en carpeta como posible refuerzo para cuando concluya la Copa del Mundo, aunque hasta el momento no existe ninguna negociación formal confirmada por las partes.

Con 91 partidos disputados con la camiseta de Cabo Verde y cuatro Copas Africanas de Naciones en su haber, Vozinha se ganó un lugar como referente de una generación que llevó por primera vez a su país a una Copa del Mundo. Ahora, su futuro está abierto a dar un nuevo saltó.

¿Por qué se hizo famoso en Instagram?

El salto a la popularidad global se produjo el 15 de junio, en el debut de Cabo Verde frente a España. Pese al claro dominio del equipo europeo, Vozinha realizó una serie de atajadas decisivas que permitieron sostener el histórico 0-0 y fue elegido figura del encuentro.

El partido disparó su cifra de seguidores en redes sociales, que pasó de unos 50 mil a superar ampliamente los diez millones en cuestión de horas, un fenómeno inusual para un futbolista de una liga menor. Con el paso del Mundial cosechó más de 17 millones de seguidores.