Fue un villano legendario: dolor por la muerte de un actor que marcó una época.

El mundo del espectáculo sufrió una dura pérdida. Kjell Nilsson, el actor sueco que alcanzó reconocimiento mundial por interpretar a Lord Humungus en Mad Max 2, murió este miércoles 2 de julio a los 76 años. Aunque su paso por la actuación fue breve, su interpretación de uno de los villanos más recordados del cine de acción de los años '80 lo convirtió en una figura de culto para los fanáticos de la saga.

Antes de desembarcar en Hollywood, Nilsson había desarrollado una destacada carrera deportiva. Fue integrante del equipo olímpico de halterofilia de Suecia y se ganó un lugar entre los atletas más reconocidos de esa disciplina durante la década de 1970.

Su destino cambió en 1980, cuando viajó a Australia con el objetivo de entrenar a deportistas suecos de cara a los Juegos Olímpicos de Moscú. Lo que comenzó como una estadía temporal terminó transformándose en un cambio de vida: allí conoció a la actriz Kate Ferguson, con quien se casó, y decidió radicarse de manera definitiva en ese país.

Fue un villano legendario: dolor por la muerte de un actor que marcó una época.

El personaje que lo volvió inolvidable

Poco después de instalarse en Australia, Nilsson fue convocado para integrar el elenco de Mad Max 2, la película dirigida por George Miller y estrenada en 1981. Gracias a su imponente físico y a la inconfundible máscara metálica que lucía su personaje, Lord Humungus se convirtió en uno de los antagonistas más emblemáticos de la franquicia.

En el film compartió escenas con Mel Gibson y dio vida a un villano que quedó grabado en la memoria de millones de espectadores. Para muchos seguidores de la saga, esa segunda entrega continúa siendo la más destacada de toda la serie.