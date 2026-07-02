"Doloroso momento": murió a los 86 años una actriz argentina muy querida.

El espectáculo argentino está de luto: la actriz Graciela Martinelli murió el primero de julio de 2026 a los 86 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que despidió a la intérprete con un emotivo comunicado en el que destacó su extensa trayectoria artística.

A través de un comunicado oficial, la entidad expresó: "Despedimos a la actriz Graciela Martinelli, quien desarrolló una destacada trayectoria artística a lo largo de más de seis décadas en teatro, cine, radio y televisión. Acompañamos con profundo pesar a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento".

Martinelli, cuyo nombre real era Graciela Beatriz Calza, había nacido el 13 de septiembre de 1939 y estaba afiliada a la Asociación Argentina de Actores desde 1960.

Una carrera marcada por el teatro

El escenario fue el ámbito en el que desplegó buena parte de su carrera. Participó en cerca de 40 obras y formó parte de la Compañía Nacional Argentina, además de integrar numerosas producciones del Teatro Nacional Cervantes y presentarse en el Teatro General San Martín y otras salas de referencia del país.

"Doloroso momento": murió a los 86 años una actriz argentina muy querida.

Entre los títulos más recordados de su trayectoria figuran Enrique IV, Fotos, música y satén, Los cuernos de Don Friolera, Esos seres sensibles, Tartufo, Las brujas de Salem, Papá insoportable, No hay que llorar, María Estuardo y Enseguida anochece. A lo largo de su carrera trabajó bajo la dirección de reconocidas figuras como Alejandra Boero, Roberto Villanueva, Osvaldo Bonet, Laura Yusem y Rubén Szuchmacher.