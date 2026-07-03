Existe hace 150 millones de años: descubren en Santa Cruz una planta fósil ultraconser

Un grupo de investigadores argentinos del CONICET y del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) descubrió en Santa Cruz una planta fósil de aproximadamente 150 millones de años que presenta un nivel de conservación único. El hallazgo permitió observar detalles anatómicos e incluso estructuras celulares, algo poco frecuente en este tipo de restos fósiles. Sus resultados fueron publicados en la revista científica American Journal of Botany. La especie fue bautizada como Austrohamia vitrea y pertenece al grupo de las coníferas , una familia que incluye especies como los cipreses y el alerce patagónico.

Los restos fueron encontrados en rocas jurásicas de Santa Cruz y se destacan por su excepcional preservación tridimensional. Los científicos explicaron que las hojas y ramas quedaron atrapadas en depósitos ricos en sílice , un proceso que permitió conservar la estructura interna de la planta con una precisión inusual. De hecho, los investigadores pudieron analizar tejidos y células que se pierden con el paso de millones de años. Esta característica convierte al fósil en una pieza clave para estudiar la evolución de las plantas que poblaron la Patagonia prehistórica.

El significado de Austrohamia vitrea

El nombre vitrea , que significa "de vidrio" en latín, hace referencia al aspecto translúcido que presentan los fósiles dentro de la roca, permitiendo observar su anatomía casi como si estuvieran detrás de una vitrina. Los expertos señalan que este tipo de conservación es excepcional porque permite reconstruir aspectos de la biología de plantas extintas que habitaban los ambientes volcánicos de la Patagonia hace unos 150 millones de años. La combinación de la antigüedad del fósil y su nivel de detalle lo convierten en un hallazgo de relevancia mundial para la paleobotánica.

Santa Cruz, un tesoro paleontológico

Santa Cruz es considerada una de las zonas más ricas del mundo para el estudio de fósiles jurásicos. En distintas áreas de la provincia se encontraron plantas, insectos, hongos y microorganismos preservados con un nivel de detalle excepcional gracias a antiguos sistemas geotermales y procesos volcánicos. Los investigadores sostienen que estos yacimientos permiten reconstruir ecosistemas completos de hace millones de años y ayudan a entender cómo evolucionó la vida en el sur del continente.

El descubrimiento de Austrohamia vitrea se suma a una larga lista de hallazgos paleontológicos en la región que posicionan a la Argentina como un referente mundial en el estudio de la historia de la vida en el planeta. Los científicos continúan trabajando en el análisis de los restos para obtener más información sobre las condiciones ambientales y climáticas de la Patagonia durante el período Jurásico, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra y las primeras plantas con flores comenzaban a aparecer.