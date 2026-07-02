La carrera por desarrollar una prueba rápida del ébola se reduce a cinco posibles fabricantes

FOTO DE ARCHIVO: Goma refuerza los controles sanitarios en su frontera norte tras confirmarse un caso de ébola

​La carrera por desarrollar una prueba rápida de antígenos para diagnosticar la rara cepa del virus del Ébola de Bundibugyo se ha reducido a cinco posibles ‌fabricantes que podrían iniciar ensayos de ‌campo en el este del Congo en cuestión de semanas, dijo a Reuters una alianza mundial dedicada al diagnóstico que lidera esta iniciativa.

Una prueba rápida permitiría a los profesionales sanitarios obtener resultados en el acto, lo que les ayudaría a identificar y aislar los casos y a contener mejor el brote actual, que ya ha causado la muerte de más de 400 personas en tres provincias congoleñas.

Actualmente no existe ninguna prueba rápida ​aprobada para el virus de ⁠Bundibugyo, y las autoridades suelen tener que esperar días para obtener los resultados ‌de las pruebas de laboratorio.

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Los cinco posibles fabricantes de pruebas —seleccionados de entre ⁠21 candidatos— incluyen dos de África Occidental, uno ⁠de Estados Unidos y dos de Corea del Sur, según FIND, la organización sin ánimo de lucro con sede en Ginebra dedicada al desarrollo de diagnósticos.

En brotes anteriores de ébola, ⁠las pruebas rápidas solo se han utilizado para analizar cadáveres. Sin embargo, Kavi ​Ramjeet, responsable de desarrollo empresarial de FIND, dijo que el ‌objetivo es desarrollar pruebas rápidas que puedan ‌utilizarse en muestras de sangre de pacientes vivos.

Ramjeet señaló que las primeras pruebas ⁠podrían llegar al terreno a mediados de julio, y que los fabricantes se habían seleccionado en función de criterios que incluían la capacidad de poner en marcha rápidamente miles de pruebas. El calendario de la puesta en marcha dependería de los avances en ​la obtención de ‌la autorización, algo que aún era demasiado pronto para definir, añadió.

LA CAPACIDAD ACTUAL DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS ES LIMITADA

El brote, declarado el 15 de mayo, ha infectado hasta ahora a 1.406 personas y ha causado la muerte de 438 en las provincias orientales de Ituri, Kivu del Norte y Kivu ⁠del Sur, según datos del Gobierno publicados el miércoles.

Fuentes consultadas por Reuters han indicado que las autoridades también están rastreando posibles casos de exposición en otras dos provincias.

Los equipos de respuesta se enfrentan a un sistema sanitario mal preparado, sometido a una gran presión por los recortes generalizados de la ayuda exterior, y a una población marcada por décadas de guerra y profundamente recelosa de las autoridades y los forasteros.

En la actualidad hay 10 laboratorios capaces de realizar ‌pruebas para detectar el virus de Bundibugyo y se están utilizando tres tipos de pruebas. Sin embargo, la falta de infraestructuras —como un suministro eléctrico fiable y carreteras asfaltadas—, así como los problemas de inseguridad, se suman al reto de obtener resultados oportunos de las pruebas de laboratorio.

Las pruebas rápidas de diagnóstico de antígenos "tienen el potencial de acelerar drásticamente la identificación de ‌casos y las decisiones de aislamiento, y pueden implementarse a un costo, a una escala y con una rapidez que las pruebas moleculares, por muy descentralizadas que estén, no pueden igualar", dijo ‌la Secretaría Internacional de ⁠Preparación ante Pandemias (IPPS), una alianza mundial cuyo objetivo es mejorar la respuesta ante las pandemias, en una actualización publicada esta semana.

FIND también espera ​identificar fabricantes que puedan suministrar pruebas moleculares en cartuchos accesibles para el personal de laboratorio con formación limitada y que puedan implementarse más fácilmente cerca del punto de atención.

Con información de Reuters