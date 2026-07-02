"Larga batalla contra el cáncer": dolor por la muerte de una querida periodista a los 53 años

"Larga batalla contra el cáncer": dolor por la muerte de una querida periodista.

La periodista de investigación Kelly Davis, reconocida por sus revelaciones sobre las muertes en las cárceles del condado de San Diego y por su trabajo en defensa de los sectores más vulnerables, murió este miércoles a los 53 años tras una prolongada lucha contra el cáncer.

Davis falleció en el East Campus Medical Center de UC San Diego Health, luego de que un tumor reapareciera durante la primavera estadounidense. Durante casi 12 años convivió con la enfermedad sin abandonar su labor periodística, publicando investigaciones que impulsaron cambios en políticas públicas y reformas legislativas.

El trabajo de Davis se caracterizó por poner el foco en personas en situación de vulnerabilidad y por exigir respuestas a funcionarios y organismos públicos. A lo largo de su carrera escribió para medios como The San Diego Union-Tribune, Voice of San Diego, San Diego CityBeat y otras publicaciones de la región.

Uno de sus mayores aportes fue la investigación sobre la elevada cantidad de muertes registradas en las cárceles administradas por la Oficina del Sheriff del condado de San Diego. Sus informes, publicados durante más de una década, impulsaron una auditoría estatal realizada en 2022 que cuestionó distintos procedimientos del sistema penitenciario local.

"Larga batalla contra el cáncer": dolor por la muerte de una querida periodista.

El mensaje del congresista Scott Peters

Tras conocerse la noticia, el congresista demócrata Scott Peters recordó a Davis, quien se desempeñó como secretaria de Prensa de su equipo entre 2023 y 2024. "El equipo Peters perdió a un miembro talentoso y tenaz de nuestra familia de exintegrantes tras una larga batalla contra el cáncer", escribió en sus redes sociales.

Peters destacó que antes de incorporarse a su oficina ya admiraban el trabajo de la periodista por sus investigaciones sobre personas sin hogar, el acceso a la vivienda y la reforma del sistema de justicia penal. También sostuvo que "el periodismo de investigación era su verdadera vocación" y afirmó que sus publicaciones dieron origen a nuevas leyes estatales que hicieron de California "un lugar más justo y transparente para todos".