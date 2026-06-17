Llega Reik a la Argentina en 2027: entradas para los recitales en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza

Reik.

Los fanáticos argentinos de Reik ya tienen una cita marcada en el calendario. La banda mexicana integrada por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín anunció su regreso al país en febrero de 2027, con tres presentaciones que prometen reunir a miles de seguidores en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.

La noticia llega después del éxito que el grupo tuvo durante su paso por la Argentina en 2025, cuando agotó localidades en varias ciudades. Ahora, en medio de uno de los momentos más sólidos de su carrera y luego de romper récords de convocatoria en Estados Unidos, el trío apuesta de nuevo por un público que históricamente los acompañó desde sus comienzos.

Cuándo toca Reik en Argentina en 2027

La gira argentina de Reik incluirá tres shows en escenarios de primer nivel y formará parte del tour internacional que lleva a la banda por distintos países de América Latina y Norteamérica.

Las fechas confirmadas son:

14 de febrero de 2027: Movistar Arena, Buenos Aires.

Movistar Arena, Buenos Aires. 16 de febrero de 2027: Arena Maipú, Mendoza.

Arena Maipú, Mendoza. 18 de febrero de 2027: Quality Arena, Córdoba.

Durante los recitales, el grupo interpretará algunas de las canciones más exitosas de su carrera, entre ellas Yo Quisiera, Noviembre Sin Ti, Me Niego, Amigos Con Derechos, Los Tragos y Loquita. Además, incluirán temas de su más reciente trabajo discográfico, Panorama, lanzado en 2024.

Entradas para Reik: cuándo comienza la venta

La productora confirmó que las entradas tendrán una instancia de preventa exclusiva para clientes Galicia en Buenos Aires y una venta general para las tres ciudades.

El cronograma de venta es el siguiente:

Preventa Galicia para Buenos Aires: jueves 18 de junio a las 13 horas.

jueves 18 de junio a las 13 horas. Venta general para Buenos Aires, Mendoza y Córdoba: viernes 19 de junio a las 13 horas.

Se espera una alta demanda, especialmente después de los antecedentes recientes de la banda en el país y del crecimiento sostenido que experimentó en los últimos años en toda la región.

El fenómeno Reik: más de dos décadas de éxitos y récords

Pocas bandas de pop latino lograron sostener una vigencia tan prolongada como Reik. Desde su aparición en la escena musical a mediados de los años 2000, el grupo construyó una carrera marcada por los éxitos radiales, las colaboraciones internacionales y una enorme capacidad para reinventarse sin perder identidad.

La banda acumula más de 9.100 millones de reproducciones y visualizaciones en plataformas digitales, cerca de 10 millones de suscriptores en YouTube y alrededor de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify. A lo largo de su trayectoria lanzó seis álbumes de estudio, obtuvo certificaciones de oro y platino en distintos países y colaboró con figuras de alcance global como Maluma, J Balvin, Ozuna, Wisin & Yandel, Sebastián Yatra, Camilo, Morat, Christian Nodal y Grupo Firme, entre muchos otros.

El reciente cierre de su gira estadounidense terminó de confirmar su vigencia: 14 conciertos, 12 sold out y más de 46.000 espectadores en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Washington, Dallas, Houston y Los Ángeles, donde registraron el show más grande de su historia en Estados Unidos.

Con más de veinte años de carrera, una colección de hits que marcaron a varias generaciones y una relación especial con el público local, Reik volverá a la Argentina en 2027 con tres noches que prometen combinar nostalgia, emoción y nuevas canciones. Todo indica que la banda mexicana buscará repetir el fenómeno de convocatoria que la convirtió en una de las referencias más importantes del pop latino de las últimas décadas.