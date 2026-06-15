Entradas para Maná en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en River

Maná anuncia que vuelve a Argentina. (Crédito de foto: Dale Play)

El romance entre Maná y el público argentino sumará un gran capítulo antes de que termine el año. La legendaria banda mexicana anunció su regreso al país para el próximo 10 de diciembre, en lo que será un hito sin precedentes para su carrera: su primer concierto en el mítico Estadio River Plate. El show será la oportunidad para ver a esta histórica banda en Argentina.

La gira de Maná llega a Sudamérica

Este concierto se enmarca dentro de su nueva y ambiciosa gira de estadios, "Vivir Sin Aire Tour", con la cual celebran cuatro décadas de trayectoria impecable. El anuncio llega en un momento de máxima exposición para el grupo, tras haber encabezado la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México ante millones de espectadores globales. La pata sudamericana del tour también visitará Bogotá, Lima y Santiago de Chile, antes de desembarcar en Buenos Aires y culminar en su tierra natal.

Maná se presenta en el Monumental River Plate. (Crédito de imagen: Dale Play)

Entradas y preventa: ¿cómo conseguirlas?

El furor por asegurar un lugar en el Monumental ya comenzó, y los fanáticos deberán estar atentos al cronograma de venta, que se gestionará exclusivamente a través de la ticketera oficial AllAccess.

Preventa Santander: inicia el jueves 18 de junio a las 14:00 hs . Los clientes de dicha entidad podrán adquirir sus pases con tarjetas de crédito y débito, contando con el beneficio de 6 cuotas sin interés .

Venta General: comienza el viernes 19 de junio a las 14:00 hs, abierta para todos los medios de pago. Quienes abonen con tarjetas de crédito Santander mantendrán el beneficio de las 6 cuotas sin interés.

Maná: cuatro décadas de un legado imbatible

Desde su formación en 1986, Maná ha redefinido los límites del rock en español, fusionando géneros tradicionales con pop y reggae. Con más de 50 millones de discos vendidos y récords históricos, como ser los primeros latinos nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll, su vigencia es total. Recientemente, su clásico "Oye mi amor" formó parte del álbum de Dua Lipa, Live From Mexico, con Fer como único invitado.

La cita en el Monumental River Plate promete una producción visual imponente y un repertorio plagado de himnos que marcaron a varias generaciones. Será una noche inolvidable para celebrar la música, la nostalgia y la vigencia de una banda latina tan importante.