Maná se presentará en River el 10 de diciembre del 2026.

El Estadio River Plate será el escenario del regreso de Maná a la Argentina el próximo 10 de diciembre y marcará un hito en la historia de la banda por ser la primera vez que se presentanen ese recinto. El show se anunció poco antes de su participación en la apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México y marcará el punto más alto de su visita al país.

Este concierto en el estadio de Núñez forma parte de su nueva gira latinoamericana Vivir Sin Aire Tour, diseñada especialmente para festejar sus 40 años de trayectoria musical. El recital en River encuentra a la banda mexicana en un momento de gran exposición internacional.

Recientemente, el grupo volvió a tener un fuerte impacto global tras la inclusión de su clásico Oye Mi Amor en el proyecto Live From Mexico de la cantante británica Dua Lipa, donde el vocalista Fher Olvera participó como invitado especial. Además, durante el año 2025, el conjunto de Guadalajara hizo historia al convertirse en la primera agrupación latina en recibir una nominación para ingresar al prestigioso Salón de la Fama del Rock & Roll.

La emblemática formación completada por Juan Calleros, Álex González y Sergio Vallín acumula desde 1986 una obra que respalda su presente. Con 11 álbumes de estudio editados y más de 50 millones de discos vendidos a nivel mundial, la banda ostenta un distinticiones que incluyen cuatro premios Grammy, nueve Latin Grammy, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y la distinción como Persona del Año por parte de la Academia Latina de la Grabación.

Maná.

Cómo será la participación de Maná en la apertura del Mundial 2026

Maná será parte del inminente acto y hace un tiempo Olvera anticipó las características de la puesta en escena que el grupo desplegará ante la audiencia. El concierto en el evento inaugural de la FIFA se da en la antesala del inicio del torneo de fútbol y representa uno de los segmentos centrales de la transmisión televisiva internacional.

“Los Maná tenemos tanta ilusión de un evento de este tamaño, en nuestro país, con la banda abriendo, es un sueño. Estamos preparándolo todo muy bien, con mucha ilusión, nos sentimos como si estuviéramos volando. La verdad es algo insólito para nosotros”, declaró el músico Fher Olvera sobre el rol de la banda en la ceremonia que estará encabezada por Shakira, en diálogo con Tras los Famosos.