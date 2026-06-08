Se volvió viral por su biopic en Netflix y tocará en Argentina: el músico brasileño que llega al Rex

Ney Matogrosso se presentará en el Gran Rex este año.

El intérprete brasileño Ney Matogrosso confirmó su regreso a los escenarios argentinos para el próximo 15 de octubre con una presentación en el Teatro Gran Rex, donde hará su propouesta en directo titulada Bloco na Rua. El anuncio interrumpe un período de ausencia en las salas locales por parte de uno de los referentes más singulares de la música popular latinoamericana.

La llegada del espectáculo se produce tras la repercusión internacional de Homem com H, la producción cinematográfica de Netflix orientada a repasar su trayectoria artística, sus búsquedas estéticas y su posicionamiento cultural. El largometraje, que obtuvo visibilidad tanto en salas comerciales como en servicios de difusión por suscripción, renovó el interés del público por la obra del vocalista, quien mantiene su actividad escénica y su despliegue vocal vigentes para esta nueva cita en Buenos Aires.

La gira Bloco na Rua Tour fue concebida por el propio Ney Matogrosso con el propósito de recuperar una dinámica de concierto colectiva, orientada hacia el formato y la energía de los festivales. La propuesta elude el enfoque nostálgico para estructurar una puesta en escena de carácter contemporáneo, centrada en la expresión corporal y el ritmo.

El espectáculo está respaldado por una formación musical que amalgama elementos del jazz, el rock y las expresiones rítmicas tradicionales de Brasil. A través de este ensamble, el repertorio recorre composiciones históricas de su propia trayectoria e incorpora relecturas de obras pertenecientes a autores clave de la música popular brasileña como Chico Buarque, Caetano Veloso y Rita Lee, además de rescatar piezas de Secos & Molhados, la agrupación de la cual Matogrosso fue miembro fundador y referente estético.

Ney Matogrosso en el Rex.

Una opción argenta en el Rex

Marcela Morelo confirmó una presentación en el Teatro Gran Rex para el próximo 6 de noviembre, jornada en la cual realizará la presentación oficial de su nuevo material discográfico de estudio, titulado La Morelo. El concierto en la sala de la Avenida Corrientes representa un nuevo punto de encuentro con su audiencia en el marco de una trayectoria que supera los 27 años de actividad en la escena nacional.

La fecha está programada como una celebración de su vigencia dentro del cancionero popular argentino, combinando sus rasgos interpretativos tradicionales con su repertorio consolidado. Las localidades para asistir al espectáculo ya fueron puestas a la venta y pueden adquirirse a través del sistema digital de la ticketera TuEntrada.