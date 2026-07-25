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Pestañas largas y cejas más pobladas: cómo hacer un sérum casero para que crezcan

Así es como podés preparar tu propio sérum natural para cejas y pestañas: ayuda a que te crezcan y se prepara muy fácilmente.

25 de julio, 2026 | 16.32

Hay un sérum casero para cejas y pestañas que podés hacer en casa si querés que te crezcan más largas y fuertes. Muchas personas cometen el error de empezar a depilarse las cejas y quitarse pelos de más. Muchas veces, estos no vuelven a crecer y las cejas quedan totalmente despobladas. Por otro lado, muchas personas tienen poca cantidad de pestañas o no les crecen lo suficiente.

Sea cual sea tu caso, este sérum natural, que se prepara a base de romero y linaza, puede ayudarte a que crezcan. Ambos tienen propiedades que ayudan a fortalecer el pelo desde la raíz y mejorar el aspecto de las cejas y las pestañas con el uso constante. Aunque no existen remedios caseros con eficacia garantizada para hacer crecer nuevo pelo en todos los casos, este tipo de preparados puede ayudar a acondicionar el vello, reducir el quiebre y darle una apariencia más saludable.

El romero es uno de los ingredientes naturales más utilizados en tratamientos capilares gracias a sus compuestos antioxidantes y estimulantes. La linaza, por su parte, aporta un gel rico en mucílagos que hidrata y recubre cada pelo, ayudando a que se vea más grueso, brillante y resistente. Este paso a paso fue compartido por Sofi Benítez, creadora de contenido, y es muy fácil de hacer en casa.

Para obtener buenos resultados, es importante ser constante con la aplicación. Lo ideal es usar este sérum todas las noches sobre las cejas y las pestañas limpias, evitando que el producto entre en contacto con los ojos. Además, conviene preparar pequeñas cantidades y conservarlo en la heladera para mantenerlo en buen estado durante varios días.

Si notás irritación, picazón o enrojecimiento, suspendé su uso de inmediato. En caso de que la pérdida de cejas o pestañas sea muy marcada o aparezca de forma repentina, lo más recomendable es consultar con un dermatólogo para identificar la causa y recibir el tratamiento adecuado.

MÁS INFO

Cómo hacer un sérum de cejas y pestañas casero

Ingredientes

  • Hojas de romero

  • Agua

  • Un recipiente

  • Semillas de linaza

  • Un frasco vacío

El paso a paso

  1. Poner a hervir agua y meter las hojas de romero.

  2. Meter un puñado de semillas de linaza en la olla.

  3. Revolver muy bien hasta que se forme un gel.

  4. Pasados unos minutos, colalo para quedarte con el gel.

  5. Llevá el gel a un recipiente vacío y llevalo a la heladera un par de horas hasta que esté bien frío.

  6. Aplicar un poco de este preparado sobre un cepillo de máscara de pestañas que esté previamente bien lavado.

  7. Aplicá todas las noches sobre tus cejas y pestañas.

  8. En dos o tres semanas, seguramente veas que te crecieron más pelitos.

  9. ¡Listo!

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