Hay un sérum casero para cejas y pestañas que podés hacer en casa si querés que te crezcan más largas y fuertes. Muchas personas cometen el error de empezar a depilarse las cejas y quitarse pelos de más. Muchas veces, estos no vuelven a crecer y las cejas quedan totalmente despobladas. Por otro lado, muchas personas tienen poca cantidad de pestañas o no les crecen lo suficiente.
Sea cual sea tu caso, este sérum natural, que se prepara a base de romero y linaza, puede ayudarte a que crezcan. Ambos tienen propiedades que ayudan a fortalecer el pelo desde la raíz y mejorar el aspecto de las cejas y las pestañas con el uso constante. Aunque no existen remedios caseros con eficacia garantizada para hacer crecer nuevo pelo en todos los casos, este tipo de preparados puede ayudar a acondicionar el vello, reducir el quiebre y darle una apariencia más saludable.
El romero es uno de los ingredientes naturales más utilizados en tratamientos capilares gracias a sus compuestos antioxidantes y estimulantes. La linaza, por su parte, aporta un gel rico en mucílagos que hidrata y recubre cada pelo, ayudando a que se vea más grueso, brillante y resistente. Este paso a paso fue compartido por Sofi Benítez, creadora de contenido, y es muy fácil de hacer en casa.
Para obtener buenos resultados, es importante ser constante con la aplicación. Lo ideal es usar este sérum todas las noches sobre las cejas y las pestañas limpias, evitando que el producto entre en contacto con los ojos. Además, conviene preparar pequeñas cantidades y conservarlo en la heladera para mantenerlo en buen estado durante varios días.
Si notás irritación, picazón o enrojecimiento, suspendé su uso de inmediato. En caso de que la pérdida de cejas o pestañas sea muy marcada o aparezca de forma repentina, lo más recomendable es consultar con un dermatólogo para identificar la causa y recibir el tratamiento adecuado.
Cómo hacer un sérum de cejas y pestañas casero
Ingredientes
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Hojas de romero
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Agua
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Un recipiente
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Semillas de linaza
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Un frasco vacío
El paso a paso
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Poner a hervir agua y meter las hojas de romero.
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Meter un puñado de semillas de linaza en la olla.
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Revolver muy bien hasta que se forme un gel.
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Pasados unos minutos, colalo para quedarte con el gel.
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Llevá el gel a un recipiente vacío y llevalo a la heladera un par de horas hasta que esté bien frío.
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Aplicar un poco de este preparado sobre un cepillo de máscara de pestañas que esté previamente bien lavado.
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Aplicá todas las noches sobre tus cejas y pestañas.
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En dos o tres semanas, seguramente veas que te crecieron más pelitos.
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¡Listo!