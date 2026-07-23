El detalle que te suma más años y que deberías evitar: cómo llevar las cejas después de los 40 años

La influencer Rosita Alvarado, conocida como Abuela Moderna, compartió los detalles estéticos que pueden sumarle más años a las mujeres y, entre ellos, una de las grandes problemáticas es la forma de las cejas. Según señaló en un posteo la influencer, que suele brindar consejos de moda y de estética, las cejas demasiado finas suman edad.

"Afinarlas en exceso nos envejece y nos da un aire antiguo", advirtió. Sin embargo, no deben quedar maquilladas en exceso, ni estar muy oscuras. Siempre es clave tener un equilibrio.

Qué otras cosas hay que evitar para no sumarse años: la recomendación de la influencer

La influencer además brindó otros consejos estéticos para tener cuidado a la hora de armar un look o un outfit. Entre las claves que recomienda evitar para no sumarse años se encuentran: